Habitualmente lo ayuda una vez por semana Elba en su hogar. “Siempre tenía todo impecable, pero no como ahora”, dijo entre risas. Aunque disfruta de su tiempo y de la soledad, extraña no poder ver a su mamá: “Ella está sola en villa Urquiza y yo en Barrio Norte, tiene 74 años y no la dejo asomar la nariz ni a la puerta, tiene a Lola, una perrita caniche toy a la que ya acostumbró a hacer sus necesidades en el balcón”. El director teatral y Cuqui hablan a diario por teléfono y WhatsApp: “La apoyo a mil, es importante que me sienta cerca”.