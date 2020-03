Una buena forma para él de cuidarse en este momento, es no consumir demasiados medios: “No me informo y no quiero consumir nada que me alarme, tomo conciencia y trato de tomarme el tiempo para hacer un trabajo de introspección, de mejora, de producir lo que me hace falta producir. Tenemos el tiempo a nuestra disposición, como cuando tengo hambre, duermo cuando tengo sueño, medito, hago yoga o camino por mi casa, escribo, dibujo, pinto, lloro, río. Palpo mis emociones, sentimientos, los glorifico, fortifico y me nutro de lo que me hace bien”.