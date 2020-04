En las casi tres semanas que lleva la cuarentena total, la actriz salió solo dos veces de su casa. Una a la verdulería, previamente había hecho el pedido por teléfono, y otra a la farmacia. “Queda a cinco cuadras de mi casa. Fui en auto, y por suerte no había nadie. Así que entré, pedí lo que necesitaba, pagué y me fui a los cinco minutos. Hice rapidísimo”, destaca y aclara que no volvió a salir de su hogar.