Es que aunque sea muy chiquita, como todos los niños, no es ajena a la situación que se vive en el mundo. Sus papás tratan de explicarle lo que está pasando y también de cuidarla: “No quiero que se aburra ni se ponga triste pensando en que no puede volver al colegio”, dijo Fernanda y agregó: “De golpe se quedó sin sus amiguitos en el barrio, tiene muchos amiguitos y actividad social”.