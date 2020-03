Entre las cosas que hizo en esta primera semana de aislamiento social y colectivo, ordenó toda su casa: “Soy ordenada, ¡pero ahora está todo en su lugar como nunca!". También estuvo cocinando ya que a veces “la velocidad en la que vivía” no le dejaba tiempo: “Hago panes, cosas dulces, recetas mas fit, de todo un poco y como no puedo salir me las arreglo hasta ultimo momento con lo que tengo en la heladera y hasta que no agoto todo no salgo”.