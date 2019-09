"Mi abogada, la doctora Laura Fernández, quería hacerle juicio a la señora por difamación e injurias, porque fue a todo los canales. Y me ensució la imagen diciendo mentiras. Pero yo lo único que quiero es paz. Así que no voy a hacer ninguna demanda. No me interesa la plata mal habida. Ni quiero tener ningún contacto más con esta persona. No quiero ni escucharla nombrar. Porque yo creí que era mi amiga y me defraudó terriblemente. Eso a mi me generó un gran dolor. Yo le cuidaba la nena cuando se iba a bailar los sábados, porque ella era la portera de mi edificio. Y después dijo que era mi empleada. Todo mentira. Pero falló la Justicia, cosa que yo agradezco. Y también falló la Justicia divina, porque salió a la luz la verdad. Yo soy una trabajadora honesta".