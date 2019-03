Barbieri se tomó apenas una semana de descanso en los Estados Unidos, dónde conoció a un hombre llamado Andrés al que muchos sindican como su "nuevo novio". Pero ya se metió de lleno en el reestreno de Nuevamente Juntos, en el Multitabaris. "Estoy muerta. Desde que llegue de Nueva York me interné en el teatro y no salí de ahí, ensayando para poder debutar el fin de semana pasado. El estreno fue bárbaro y hoy es la función de prensa, así que estamos a mil. ¿Qué pasó con mi amigo? Estoy en contacto permanente con él por videollamadas y chats, pero no quiero dar muchos detalles porque él no es del medio y me reta porque dice que yo cuento todo", concluyó Carmen.