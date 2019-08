"Eso es muy importante. Antes no decía una palabra. No podía por su problema respiratorio", destaca Barbieri, que acompaña a su marido siempre, salvo cuando viaja de gira para realizar función con la revista Siempre Juntos. "Esta noche viajo a Necochea y hace un ratito se puso a llorar porque no me va a ver por unos días. Igual, hacemos videollamada, pero para él no es lo mismo", continúa la actriz.