"Tiene muchos problemas -aseguró-. Cuando me ve levanta los brazos porque le dijeron que tiene que hacer ejercicio. No habla, pero se hace entender. El otro día dijo dos palabras, y me dijo 'te amo'. Estaba la enfermera ahí y me pregunto: '¿Escuchó que dijo te amo?' Y yo le dije: '¿Ahora me lo decís que estás tirado en la cama? Vamos a hacer una cosa: viene 15 días la otra que te cuida y me das un descanso a mí, porque no puedo más'. Todo con humor para que se ría un poquito…"