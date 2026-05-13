Del Centro Histórico al Periférico: las imágenes que dejaron las inundaciones en CDMX a un mes del Mundial

Las imágenes capturan una inundación en el Eje Central Lázaro Cárdenas, frente al Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. El agua cubre la vialidad, por donde transitan vehículos (Redes sociales)

La tarde de este martes de 12 de mayo se registró una fuerte tormenta que afectó varios puntos de la Ciudad de México, alrededor de las 16:30 horas empezó la lluvia en algunas demarcaciones, por lo que las autoridades activaron los primeros protocolos de emergencia.

Sin embargo, conforme avanzó la tarde la lluvia aumentó y provocó algunas afectaciones en vialidades importantes. Una de las zonas más perjudicadas por la tormenta de esta tarde fue el Centro Histórico de la CDMX, a través de redes sociales circularon imágenes que captaron el momento en el que Bellas Artes se inundó.

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La avenida Juárez casi al cruce con el Eje Central se convirtió en un río debido a la cantidad de lluvia pluvial que empezó a desbordarse, la magnitud de la tormenta venció al sistema de drenaje y los encharcamientos alcanzaron varios centímetros de profundidad.

A través de redes sociales circularon videos e imágenes de cómo se inundaron las calles por las fuertes lluvias de este martes 12 de mayo, autoridades activaron alerta naranja y amarilla en varias alcaldías por la presencia de tormentas (X/ @adelarosa)

Inundaciones en Periférico, Insurgente y Bellas Artes

De acuerdo con el reporte de conductores y ciudadanos atrapados por las lluvias, en la zona del Periférico se registraron inundaciones, tanto en el primer nivel como en el segundo se complicó el tránsito por la cantidad de agua acumulada.

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El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también reportó inundaciones en el bajo puente de Circuito Interior a la altura de Av. Marina Nacional al Norte, en Insurgentes Norte también hubo encharcamientos que complicaron el paso vehicular.

Las intensas lluvias del 12 de mayo provocaron severas inundaciones en varios puntos de la capital, afectando el tráfico y requiriendo la intervención policial para gestionar la situación. (Redes sociales/ @OVIALCDMX)

@OVIALCDMX

Calles de la capital se cubren de agua y granizo tras las fuertes lluvias del 12 de mayo, que provocaron inundaciones en diversos puntos. (Redes sociales/ @OVIALCDMX)

Las lluvias también perjudicaron al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) pues las Líneas B y 8 registraron filtraciones, las inundaciones en el Eje 1 Norte causó filtraciones en el Metro Lagunilla. Hasta el corte de información de las 19:00 horas se registró más de 13.9 millones de metros cúbicos de lluvia.

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Activan alerta roja y naranja en la CDMX por lluvias

Personal de emergencia dirige el tráfico en un paso a desnivel inundado en la capital, luego de las intensas lluvias del 12 de mayo que afectaron varios puntos de la ciudad. (Redes sociales/ @OVIALCDMX)

Las intensas lluvias del 12 de mayo provocaron graves inundaciones en varias calles de la capital, afectando la movilidad de vehículos y peatones. (Redes sociales/ @OVIALCDMX)

Las fuertes lluvias del 12 de mayo provocaron inundaciones en la capital, donde un cartel amarillo advierte "No hay paso, Zona de Inundaciones" en una calle afectada. (Redes sociales/ @OVIALCDMX)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México actualizó las alertas meteorológicas para el martes 12 de mayo de 2026 ante la persistencia de condiciones climáticas adversas. La Alerta Amarilla se mantiene vigente por la previsión de lluvias fuertes, viento con rachas intensas y posible caída de granizo durante la tarde y noche en las demarcaciones de Coyoacán, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Una fuerte tormenta provocó diversas inundaciones en puntos de la CDMX, las autoridades activaron los protocolos de emergencia para desazolvar calles y avenidas (Redes sociales)

De forma simultánea, la autoridad elevó la Alerta Naranja para las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac debido a la intensificación de lluvias fuertes, presencia de viento con rachas superiores y la posibilidad de granizadas.

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Las recomendaciones se orientan a la población para extremar precauciones ante la probabilidad de encharcamientos, caída de ramas, árboles y daños en estructuras ligeras, así como para mantenerse informados a través de los canales oficiales de la dependencia.