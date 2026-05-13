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Anuel AA en Monterrey y Guadalajara: esto cuestan los boletos para “Real Hasta la Muerte”

El artista lleva su gira al Estadio Borregos y al Coliseo GNP Seguros

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Anuel dará shows en Guadalajara y Monterrey (Ocesa)
Anuel dará shows en Guadalajara y Monterrey (Ocesa)

Anuel AA ha confirmado dos presentaciones al interior de México como parte de su gira Real Hasta la Muerte. El primer concierto está programado para el jueves 17 de septiembre de 2026 en el Estadio Borregos de Monterrey, Nuevo León. El segundo show se realizará el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara, Jalisco.

La venta de boletos para los conciertos de Anuel AA se llevará a cabo a través de Ticketmaster.

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Anuel dará shows en Guadalajara y Monterrey (Ocesa)
Anuel dará shows en Guadalajara y Monterrey (Ocesa)

El proceso de adquisición está dividido en distintas etapas: la Venta Beyond comenzará el 12 de mayo a las 9:00 AM, seguida por la Preventa Priority el 13 de mayo a las 9:00 AM.

La Preventa Banamex será el 14 de mayo a las 2:00 PM, mientras que la Venta General se abrirá el 15 de mayo a las 2:00 PM.

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Para quienes utilicen tarjetas de crédito Banamex, se ofrecerá la opción de pago a 3 meses sin intereses para compras a partir de 3 mil pesos mexicanos.

Precios de boletos MTY

  • Cancha A: 2 mil 468 pesos mexicanos
  • Cancha B: 1 mil 761 pesos mexicanos
  • Platino Poniente: 2 mil 914 pesos mexicanos
  • Platino Oriente: 2 mil 914 pesos mexicanos
  • Oro Poniente: 1 mil 662 pesos mexicanos
  • Oro Oriente: 1 mil 662 pesos mexicanos
  • Plata Poniente: 1 mil 66 pesos mexicanos
  • Plata Oriente: 1 mil 66 pesos mexicanos
  • PCD: 1 mil 66 pesos mexicanos con cargos

Precios de boletos GDL

  • General A: 2 mil 951 pesos mexicanos
  • General B: 1 mil 885 pesos mexicanos
  • L Poniente: 1 mil 600 pesos mexicanos
  • L Oriente: 1 mil 600 pesos mexicanos
  • GNP - P: 1 mil 228 pesos mexicanos
  • GNP - O: 1 mil 228 pesos mexicanos
  • G Poniente: 1 mil 228 pesos mexicanos
  • G Oriente: 1 mil 228 pesos mexicanos
  • PCD: 1 mil 885 pesos mexicanos.

La historia de Anuel AA

Anuel AA - México - Estadio GNP Seguros
(Foto: José Jorge Carreón, OCESA)
  • Anuel AA, nombre real Emmanuel Gazmey Santiago, nace en Puerto Rico en 1992.
  • Inicia su carrera en la música urbana a principios de la década de 2010.
  • Lanza varios sencillos y colaboraciones con artistas del género trap latino y reguetón.
  • En 2016, enfrenta problemas legales y es condenado por posesión de armas de fuego, lo que lo lleva a prisión.
  • Durante su tiempo en la cárcel, su popularidad crece gracias a lanzamientos como “Sola” y colaboraciones grabadas antes de su detención.
  • Sale de prisión en 2018 y publica su primer álbum, “Real Hasta la Muerte”, que logra gran éxito en plataformas digitales.
  • Se consolida como figura central del trap latino y reguetón, con colaboraciones junto a Ozuna, Karol G, Daddy Yankee y J Balvin.
  • Canciones como “Bebé”, “China” y “Secreto” alcanzan millones de reproducciones en streaming.
  • Anuel AA destaca por su estilo directo, letras autobiográficas y una imagen marcada por referencias a la vida en la calle y superación personal.
  • Continúa lanzando música y colaboraciones internacionales, posicionándose como uno de los nombres más reconocidos del género urbano latino.

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