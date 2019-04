Carmen, por su parte, también se defendió ante los dichos de su ex empleada: "No soy ninguna boba. Tengo confianza en la gente. Aunque me hayan hecho un desastre en la economía. Nunca traté a Natividad de ladrona. Cuando ella se quedaba sin trabajo, yo le conseguía. Siempre estaba yo para ella. Pero no me hago la buena. Una vez por mes tengo que venir a Buenos Aires a firmar cheques y cheques de lo que tengo que pagar. Mi abogada Laura me está ayudando a tratar de achicar mi presupuesto, que es altísimo. Evidentemente, yo les di los cheques a Natividad y no me di cuenta de los problemas que tenían. Me di cuenta cuando me enteré que ella estaba detenida. Me sentí muy mal por lo que había pasado con ella. Yo no le suelto la mano a la gente. No soy una ladrona ni hago fraude", dijo enojada.