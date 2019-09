"No soy amante de estas cosas: los problemas entre adultos se tienen que resolver entre adultos. Esto es un terrorismo mediático por parte de Mariana", fueron las primeras palabras de Caniggia, en la que se lo notó tranquilo y a la vez contundente con sus declaraciones. "No me gustó para nada porque me parece una carnicería", precisó, sobre el trato que realizaron los programas de televisión al tema. Además, dijo que no le gusta hablar sobre cuestiones privadas, pero si no lo hace "solo se escucha una versión".