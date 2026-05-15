Friedrich Merz afirmó haber tenido una “buena conversación telefónica” con Donald Trump

El canciller alemán, Friedrich Merz; en una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en marzo (REUTERS/Jonathan Ernst)

El canciller Friedrich Merz declaró este viernes que había mantenido una “buena conversación telefónica” con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras el distanciamiento que llevó al norteamericano a anunciar la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania.

“Tuve una buena conversación telefónica con Donald Trump en su camino de regreso desde China. Estamos de acuerdo: Irán debe sentarse a la mesa de negociaciones ahora. Debe abrir el Estrecho de Ormuz. No se debe permitir que Teherán tenga armas nucleares“, indicó el alemán en X.

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Y completó: “También discutimos una solución pacífica para Ucrania y coordinamos nuestras posiciones de cara a la cumbre de la OTAN en Ankara. Estados Unidos y Alemania son socios fuertes en una OTAN fuerte“.

El diálogo se produjo luego de que Trump anunciara a principios de mes que Estados Unidos reducirá significativamente su presencia militar en Alemania, decisión que tensó aún más su relación con Merz.

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El mensaje de Friedrich Merz en X

El Pentágono informó el pasado 2 de mayo que unos 5.000 soldados de las fuerzas de EEUU serían retirados del territorio alemán. Consultado sobre la medida, el mandatario republicano indicó que la reducción será aún mayor: “Vamos a reducir muchísimo. Y vamos a reducir mucho más que 5.000”.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, restó importancia a la noticia y recordó que la reducción ya estaba prevista. Pistorius señaló que las naciones europeas deben asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa, aunque destacó que la cooperación en seguridad beneficia tanto a Europa como a Estados Unidos.

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Trump anunció la reducción militar tras sus críticas a los aliados europeos por su falta de apoyo a la campaña conjunta con Israel contra el régimen iraní. El inquilino de la Casa Blanca cuestionó a líderes como el mencionado canciller alemán Friedrich Merz, el presidente español Pedro Sánchez y el primer ministro británico Keir Starmer.

El mensaje de Friedrich Merz en X

La semana anterior, Merz criticó la estrategia estadounidense utilizada contra el país persa, acusó a Estados Unidos de ser “humillado” por el liderazgo iraní y señaló la ausencia de un plan claro de Washington.

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En otro frente de tensión, Trump acusó a la Unión Europea de incumplir su acuerdo comercial con Estados Unidos y, por este motivo, anunció que incrementará al 25% los aranceles a automóviles y camiones producidos en el bloque a partir de la próxima semana. Esta medida impactaría especialmente a Alemania, importante fabricante de vehículos.

En términos generales, entre 80.000 y 100.000 efectivos estadounidenses suelen estar desplegados en Europa, dependiendo de ejercicios y rotaciones. Washington reforzó su presencia tras la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

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