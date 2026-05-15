Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 15 de mayo

Proyectar un nivel de ahorro significativo para procurarse un fondo con vistas al largo plazo no es tarea sencilla y las estrategias están condicionadas por una fluctuante realidad económica y financiera. No por ello es imposible: con constancia y la inyección de un pequeño capital todos los años un objetivo importante, como el de alcanzar USD 100.000 puede ser un objetivo realista . Con el paso de los años, este dinero puede servir para la compra de una propiedad, contar con un fondo de retiro o ayudar a los hijos a un “despegue” económico.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso a disposición del Tesoro Nacional la suma de $24,4 billones en concepto de dividendos del ejercicio 2025, según informó la autoridad monetaria al aprobar sus estados contables anuales.

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) encadenó 87 jornadas con resultado favorable en el mercado cambiario, impulsado por acuerdos con entidades privadas y organismos públicos. Este miércoles, la autoridad monetaria adquirió USD 140 millones y el total de compras en 2026 rebasó los 8.000 millones de dólares.

La inflación de abril fue de 2,6% , lo que implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al mes previo y fijó el nuevo techo para las bandas cambiarias de junio . Con este dato, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se determina hasta dónde puede llegar el dólar mayorista antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba intervenir para evitar saltos bruscos en la cotización.

El dólar al público sigue estable a $1.415 para la venta en el Banco Nación , luego de haberse negociado a $1.420 por la mañana del jueves. En abril el billete minorista sube solo cinco pesos. El dólar blue también opera sin variantes, a 1.420 pesos .

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