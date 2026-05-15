Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 15 de mayo

La divisa al público opera a $1.415 en el Banco Nación y el blue se mantiene ofrecido a $1.420. El BCRA compró USD 140 millones en el mercado

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13:10 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público sigue estable a $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de haberse negociado a $1.420 por la mañana del jueves. En abril el billete minorista sube solo cinco pesos. El dólar blue también opera sin variantes, a1.420 pesos.

13:10 hsHoy

A cuánto puede llegar el dólar en junio sin la intervención del Gobierno según la nueva banda cambiaria

El Indec reportó que la inflación de abril fue del 2,6 por ciento. Ese dato determina la actualización automática del techo de la banda dentro de la cual el Banco Central no interviene con ventas de divisas en el mercado

La banda cambiaria superior se ubicará en más de $1.800 a fines de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La banda cambiaria superior se ubicará en más de $1.800 a fines de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de abril fue de 2,6%, lo que implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al mes previo y fijó el nuevo techo para las bandas cambiarias de junio. Con este dato, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se determina hasta dónde puede llegar el dólar mayorista antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba intervenir para evitar saltos bruscos en la cotización.

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13:10 hsHoy

El Banco Central ya compró más de USD 8.000 millones en lo que va de 2026

La autoridad monetaria sumó otros USD 140 millones este jueves y, en las últimas jornadas, volvió a acelerar el ritmo de compra de divisas

El BCRA encadenó 87 jornadas consecutivas con compra de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Agustin Marcarian
El BCRA encadenó 87 jornadas consecutivas con compra de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 87 jornadas con resultado favorable en el mercado cambiario, impulsado por acuerdos con entidades privadas y organismos públicos. Este miércoles, la autoridad monetaria adquirió USD 140 millones y el total de compras en 2026 rebasó los 8.000 millones de dólares.

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13:10 hsHoy

El BCRA giró más de $24 billones al Tesoro y Caputo los usará para fortalecer los depósitos en pesos y cancelar deuda

El Banco Central aprobó sus estados contables 2025 con una ganancia récord de $34,3 billones y puso a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones: $6 billones irán a depósitos y $18,4 billones se destinarán a la recompra de Letras Intransferibles

El Banco Central aprobó sus estados contables 2025 y transfirió $24,4 billones al Tesoro Nacional en concepto de dividendos. REUTERS/Matias Baglietto
El Banco Central aprobó sus estados contables 2025 y transfirió $24,4 billones al Tesoro Nacional en concepto de dividendos. REUTERS/Matias Baglietto

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso a disposición del Tesoro Nacional la suma de $24,4 billones en concepto de dividendos del ejercicio 2025, según informó la autoridad monetaria al aprobar sus estados contables anuales.

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13:10 hsHoy

Cuánto dinero hay que invertir y durante cuántos años para obtener un capital de 100.000 dólares

La reinversión constante del monto inicial y de los intereses que se obtengan en índices de mercado como el S&P 500 asegura con el paso de los años un beneficio con riesgo acotado y abre la posibilidad de constituir un fondo significativo

El ahorro exige visión de largo plazo. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
El ahorro exige visión de largo plazo. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Proyectar un nivel de ahorro significativo para procurarse un fondo con vistas al largo plazo no es tarea sencilla y las estrategias están condicionadas por una fluctuante realidad económica y financiera. No por ello es imposible: con constancia y la inyección de un pequeño capital todos los años un objetivo importante, como el de alcanzar USD 100.000 puede ser un objetivo realista. Con el paso de los años, este dinero puede servir para la compra de una propiedad, contar con un fondo de retiro o ayudar a los hijos a un “despegue” económico.

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