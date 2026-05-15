‘De Viernes’ mueve ficha contra ‘Tu cara me suena’: una exclusiva sobre Cantora, Carlos Lozano y el fichaje de Marisa Jara

Beatriz Archidona y Santi Acosta, en una promo de 'De viernes'. (Mediaset España)

La batalla de los viernes por la noche sigue más ajustada que nunca. Mientras Tu cara me suena continúa dominando la noche de los viernes en audiencia, De Viernes prepara una entrega cargada de exclusivas, reencuentros y nuevos fichajes con la intención de plantar cara al exitoso formato de imitaciones de Antena 3.

El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha anunciado ya a sus protagonistas de este 15 de mayo, y uno de los platos fuertes tendrá como escenario Cantora. Una entrevista inédita relacionada con la finca de Isabel Pantoja promete convertirse en uno de los contenidos más comentados de la noche.

PUBLICIDAD

La gran exclusiva llegará de la mano de Almudena Mateos, la última guardesa y habitante de Cantora, que se sentará en plató para relatar cómo vivió la entrada de Kiko Rivera y su pareja, Lola García, en la finca familiar. Según avanzó el programa, la mujer mostrará imágenes inéditas de aquel momento, en el que el DJ habría acudido acompañado de varios camiones para retirar diferentes pertenencias.

La finca Cantora de Isabel Pantoja en Cádiz (INFOBAE).

“Llegué de la compra y me encontré el candado de la cancela principal forzado”, asegura Almudena en el avance difundido por Telecinco. La entrevistada también explicará cómo fueron los últimos días de Isabel Pantoja en Cantora antes de abandonar definitivamente la finca junto a su hermano, Agustín Pantoja.

PUBLICIDAD

Además, el espacio emitirá imágenes inéditas de la reciente visita de Kiko Rivera a Canarias para reencontrarse con su madre, así como el abrazo entre el DJ y su tío Agustín tras seis años sin dirigirse la palabra. Un acercamiento familiar que podría marcar un nuevo capítulo dentro del siempre mediático clan Pantoja.

Otra de las protagonistas de la noche será Rocío Muñoz, la mujer que asegura estar embarazada de Omar Montes. Después de revolucionar los programas del corazón con sus declaraciones la pasada semana, acudirá ahora al plató de De Viernes para responder a las preguntas de los colaboradores y mostrar, según promete, pruebas de su supuesta relación con el artista madrileño.

PUBLICIDAD

Rocío Martín, la mujer que supuestamente tendrá un hijo con Omar Montes, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

El programa también contará con el regreso televisivo de Carlos Lozano. El expresentador de Operación Triunfo hablará sobre su vuelta a Telecinco como conductor de Amor o lo que surja, el nuevo dating show que prepara la cadena para este verano. Además, participará en una divertida dinámica en plató centrada en el humor y la seducción.

Pero esa no será la única novedad de la noche. Marisa Jara debutará como nueva colaboradora del programa para comentar todo lo relacionado con Supervivientes. La modelo y exconcursante del reality se incorporará así a la mesa formada por nombres habituales como Ylenia Padilla, Rocío Flores, María Jesús Ruiz y Karmele Marchante.

PUBLICIDAD

Con esta combinación de exclusivas relacionadas con los Pantoja, testimonios polémicos y nuevos fichajes, De Viernes intentará recuperar terreno que se ha llevado Tu cara me suena en una de las franjas más complicadas de la parrilla televisiva.