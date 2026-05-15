El Salvador

Transferencias digitales por el Día de la Madre en El Salvador alcanzan récord con un crecimiento del 236.17%, según BCR

Durante los primeros doce días de mayo, más de 15,000 salvadoreños enviaron fondos instantáneos y sin comisión a través de Transfer365, de acuerdo con el Banco Central de Reserva

Guardar
Google icon
Un hombre en una cafetería usa su smartphone y una mujer en casa mira su tableta, con ondas digitales azules conectando los dispositivos para mostrar una transferencia.
Más de USD 1.58 millones fueron transferidos por 15.233 salvadoreños a través de Transfer365 durante la celebración del Día de las Madres en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador informó que los montos transferidos a madres durante la celebración del Día de las Madres experimentaron un crecimiento del 236.17% en comparación con el año anterior.

Este incremento sin precedentes evidencia la rápida adopción de medios de pago digitales y la consolidación de Transfer365 como una de las plataformas más utilizadas por los salvadoreños para expresar afecto y apoyo económico durante fechas especiales.

PUBLICIDAD

Según los datos oficiales, entre el 1 y el 12 de mayo de 2026 se movilizaron un total de USD 1.58 millones en transferencias bancarias dirigidas a madres, a través de conceptos como “Mamá”, “Madre” o “Feliz día”.

Este volumen de dinero representa no solo un aumento considerable respecto al año pasado, sino también un cambio en la cultura financiera del país, donde cada vez más personas optan por soluciones tecnológicas para enviar recursos de manera inmediata, segura y sin costos adicionales.

PUBLICIDAD

El BCR detalló que en este periodo se realizaron 15,233 transferencias exitosas mediante Transfer365, una plataforma que permite a los usuarios enviar dinero a cualquier banco del sistema financiero nacional sin importar el horario o el día de la semana.

La gratuidad del servicio fue otro de los factores que impulsó el uso masivo de esta herramienta, eliminando las comisiones y facilitando que los fondos llegaran íntegros a sus destinatarias.

El Banco Central de Reserva reportó un crecimiento del 236.17% en las transferencias digitales en comparación con 2025 para esta ocasión festiva.(Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)
El Banco Central de Reserva reportó un crecimiento del 236.17% en las transferencias digitales en comparación con 2025 para esta ocasión festiva.(Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

Digitalización financiera fortalece los lazos familiares en el Día de las Madres

El salto del más del 200% respecto a 2025 es interpretado como una señal clara de confianza en la tecnología y en la seguridad de los pagos electrónicos.

Además, refleja una tendencia global en la que las transferencias instantáneas ganan terreno frente a métodos tradicionales, permitiendo que las familias puedan celebrar a sus madres con gestos prácticos y efectivos.

Miles de usuarios aprovecharon la facilidad del sistema para enviar dinero con mensajes personalizados, demostrando que la digitalización de los servicios financieros también puede fortalecer los lazos familiares y emocionales. En palabras del propio BCR, “más de 15,000 salvadoreños expresaron el amor hacia sus madres con una transferencia bancaria segura e inmediata, sin ningún tipo de carga o comisión”.

La estabilidad operativa de Transfer365 durante la temporada permitió que todas las transferencias se realicen de manera oportuna. Esta confiabilidad es fundamental para que los usuarios continúen confiando en el sistema y lo utilicen en futuras ocasiones, no solo en el Día de las Madres, sino también en otras festividades o necesidades cotidianas.

Una mujer con cabello oscuro y camisa de mezclilla sonríe mientras mira su teléfono. Detrás, un cartel rojo dice 'Feliz Día de la Madre' con corazones y flores.
Madres salvadoreñas recibieron transferencias inmediatas como muestra de cariño en su día especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transfer365, al eliminar barreras de horario, distancia y costos, facilita que cualquier persona con acceso a la banca pueda apoyar económicamente a sus seres queridos en fechas especiales.

La experiencia de este año deja en evidencia que la cultura del envío de dinero en El Salvador está cambiando. Cada vez más personas eligen plataformas digitales para canalizar su apoyo, aprovechando la inmediatez y la seguridad de los sistemas modernos.

El BCR reafirma su compromiso de continuar modernizando la infraestructura de pagos con el objetivo de que más salvadoreños puedan beneficiarse de estos servicios.

Temas Relacionados

Transfer365El SalvadorPagos DigitalesInclusión FinancieraDía de las MadresBanco Central de Reserva

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las remesas alcanzan récord histórico en República Dominicana durante primer trimestre de 2026

El país experimentó un volumen sin precedentes en envíos de dinero desde el exterior, impulsado principalmente por la comunidad migrante en Estados Unidos, pese al nuevo gravamen y la situación económica mundial adversa

Las remesas alcanzan récord histórico en República Dominicana durante primer trimestre de 2026

Guardia de Honor en Honduras agrede a periodistas; Presidente Asfura ofrece disculpas públicas

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ofreció disculpas públicas luego de que periodistas denunciaran agresiones por parte de miembros de la Guardia de Honor Presidencial durante la cobertura de una ceremonia militar en Campo de Parada Marte, incidente que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

Guardia de Honor en Honduras agrede a periodistas; Presidente Asfura ofrece disculpas públicas

Reforma policial en República Dominicana avanza con talleres clave que socializan detalles inéditos de la nueva ley institucional

Nuevos talleres formativos revelan aspectos poco conocidos sobre la transformación de la fuerza pública, impulsando el debate sobre el futuro del orden en el país

Reforma policial en República Dominicana avanza con talleres clave que socializan detalles inéditos de la nueva ley institucional

Tras 21 días de tensión: la Universidad de Costa Rica recuperó la Rectoría luego de negociar 69 demandas con estudiantes

La toma del edificio administrativo B terminó este 13 de mayo tras cinco extensas sesiones de negociación. El conflicto surgió por el FEES 2027, cuestionamientos al rector Carlos Araya y reclamos estudiantiles sobre la defensa de la educación pública

Tras 21 días de tensión: la Universidad de Costa Rica recuperó la Rectoría luego de negociar 69 demandas con estudiantes

Más de 10 mil multas en cuatro meses: Policía de Tránsito endurece controles contra conductores costarricenses que se estacionan mal

Las autoridades aseguran que un vehículo mal estacionado no solo genera presas, sino que también pone en riesgo a peatones, ciclistas y otros conductores en las vías

Más de 10 mil multas en cuatro meses: Policía de Tránsito endurece controles contra conductores costarricenses que se estacionan mal

TECNO

OpenAI vs. Apple: por qué la integración de ChatGPT en Siri podría terminar en los tribunales

OpenAI vs. Apple: por qué la integración de ChatGPT en Siri podría terminar en los tribunales

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy viernes 15 de mayo

Del aprendizaje personalizado a la dependencia emocional y los deepfakes: cómo acompañar a los niños en el uso de la IA

Cómo elegir tu próxima laptop gamer: lo que importa y lo que no

Google Traductor sumaría traducción de voz sin conexión a Internet

ENTRETENIMIENTO

Llueven críticas contra Demi Moore por pedir a Hollywood que deje de luchar contra la IA: “Es propaganda fascista”

Llueven críticas contra Demi Moore por pedir a Hollywood que deje de luchar contra la IA: “Es propaganda fascista”

Jack Ryan regresa en formato de película con estreno global

Profesor de educación física, estudiante de comunicación y cómico: el pasado de Hugh Jackman antes de brillar en Hollywood

Después de más de 10 años, Adam Sandler reunirá al elenco original en “Son como niños 3”

“Nunca debería haber terminado con los personajes en la cárcel”: Jerry Seinfeld y una dura autocrítica a 25 años del final

MUNDO

Divisiones internas en los BRICS: no hubo consenso entre los ministros para emitir un comunicado de su reunión

Divisiones internas en los BRICS: no hubo consenso entre los ministros para emitir un comunicado de su reunión

Donald Trump habló tras la cumbre en China: “El presidente Xi Jinping y yo conversamos mucho sobre Taiwán”

Zelensky condenó el ataque ruso contra un bloque de viviendas en Kiev que dejó al menos 24 muertos

Tragedia y misterio: cinco expertos italianos murieron mientras buceaban en las cuevas de un atolón en las islas Maldivas

Ucrania y Rusia intercambiaron más de 400 prisioneros de guerra en la primera etapa del canje de 2.000 rehenes