Transferencias digitales por el Día de la Madre en El Salvador alcanzan récord con un crecimiento del 236.17%, según BCR

Más de USD 1.58 millones fueron transferidos por 15.233 salvadoreños a través de Transfer365 durante la celebración del Día de las Madres en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador informó que los montos transferidos a madres durante la celebración del Día de las Madres experimentaron un crecimiento del 236.17% en comparación con el año anterior.

Este incremento sin precedentes evidencia la rápida adopción de medios de pago digitales y la consolidación de Transfer365 como una de las plataformas más utilizadas por los salvadoreños para expresar afecto y apoyo económico durante fechas especiales.

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Según los datos oficiales, entre el 1 y el 12 de mayo de 2026 se movilizaron un total de USD 1.58 millones en transferencias bancarias dirigidas a madres, a través de conceptos como “Mamá”, “Madre” o “Feliz día”.

Este volumen de dinero representa no solo un aumento considerable respecto al año pasado, sino también un cambio en la cultura financiera del país, donde cada vez más personas optan por soluciones tecnológicas para enviar recursos de manera inmediata, segura y sin costos adicionales.

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El BCR detalló que en este periodo se realizaron 15,233 transferencias exitosas mediante Transfer365, una plataforma que permite a los usuarios enviar dinero a cualquier banco del sistema financiero nacional sin importar el horario o el día de la semana.

La gratuidad del servicio fue otro de los factores que impulsó el uso masivo de esta herramienta, eliminando las comisiones y facilitando que los fondos llegaran íntegros a sus destinatarias.

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El Banco Central de Reserva reportó un crecimiento del 236.17% en las transferencias digitales en comparación con 2025 para esta ocasión festiva.(Cortesía: Imagen Ilustrativa de Infobae)

Digitalización financiera fortalece los lazos familiares en el Día de las Madres

El salto del más del 200% respecto a 2025 es interpretado como una señal clara de confianza en la tecnología y en la seguridad de los pagos electrónicos.

Además, refleja una tendencia global en la que las transferencias instantáneas ganan terreno frente a métodos tradicionales, permitiendo que las familias puedan celebrar a sus madres con gestos prácticos y efectivos.

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Miles de usuarios aprovecharon la facilidad del sistema para enviar dinero con mensajes personalizados, demostrando que la digitalización de los servicios financieros también puede fortalecer los lazos familiares y emocionales. En palabras del propio BCR, “más de 15,000 salvadoreños expresaron el amor hacia sus madres con una transferencia bancaria segura e inmediata, sin ningún tipo de carga o comisión”.

La estabilidad operativa de Transfer365 durante la temporada permitió que todas las transferencias se realicen de manera oportuna. Esta confiabilidad es fundamental para que los usuarios continúen confiando en el sistema y lo utilicen en futuras ocasiones, no solo en el Día de las Madres, sino también en otras festividades o necesidades cotidianas.

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Madres salvadoreñas recibieron transferencias inmediatas como muestra de cariño en su día especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transfer365, al eliminar barreras de horario, distancia y costos, facilita que cualquier persona con acceso a la banca pueda apoyar económicamente a sus seres queridos en fechas especiales.

La experiencia de este año deja en evidencia que la cultura del envío de dinero en El Salvador está cambiando. Cada vez más personas eligen plataformas digitales para canalizar su apoyo, aprovechando la inmediatez y la seguridad de los sistemas modernos.

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El BCR reafirma su compromiso de continuar modernizando la infraestructura de pagos con el objetivo de que más salvadoreños puedan beneficiarse de estos servicios.