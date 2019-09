"Yo soy una mujer de familia. Yo no tengo vida, y él tiene la vida que quiere con las prostitutas drogadictas. No respeta a la familia, no respeta a los hijos, no respeta su propia vida. El drogadicto se destruye y destruye todo lo que tiene en su entorno: sus hijos, su mujer.. No le importa nada. Lo único que le importa es la blanquita", continuó, haciendo alusión a la cocaína.