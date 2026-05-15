Pocos modelos nacionales en el ranking: cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más vendidos en la Argentina

Entre los 10 SUV más vendidos hay cinco compactos y cinco medianos. Dos son argentinos, otros dos son chinos, uno es Mexicano y cinco son brasileños

Aunque en el ranking de ventas absoluto de 2026 los primeros tres lugares los ocupan una pickup, un sedán y un hatchback, el mayor porcentaje de autos que se vendieron entre enero y abril en Argentina fueron SUV, que ya superan el 36% y parecen viajar directo hacia el 40% en los próximos dos meses.

Los tres ocupantes del podio de los más vendedores son la pickup Toyota Hilux, el Peugeot 208 y el Fiat Cronos, todos de fabricación nacional, mientras que en cuarto lugar aparece el primer modelo de esta categoría, el Ford Territory que además es también el mejor auto importado en desempeño de patentamientos.

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No es casual que el mejor SUV sea también el primer auto que llega a Argentina desde el exterior, porque la industria automotriz local, a pesar de la tendencia mundial hacia ese tipo de formato de “auto alto”, sólo produce dos modelos en el país: el Chevrolet Tracker y el Peugeot 2008.

Pero como el avance de los SUV se está cuantificando en porcentajes del mercado, vale la pena ver qué porción tienen los modelos más elegidos por los usuarios argentinos. Como dato inicial y general, solo entre los 10 SUV de mayor demanda se reparte el 22% del total de autos vendidos en lo que va del año.

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Los 10 SUV más vendidos del año

El Ford Territory es el SUV más vendido de 2026 y está cuarto en el total del mercado

1. Ford Territory: 3,8% del mercado

Este auto se destaca por ser fabricado en China por una empresa asociada a Ford, JMC, aunque a diferencia de otros modelos que se venden con el logo de una marca occidental pero tienen su auto equivalente en ese país asiático, este C-SUV es un diseño exclusivamente hecho para la marca del óvalo. Tiene tres versiones, dos nafteras y una híbrida (que entra en el cupo exento de arancel de importación), con precios que van desde los $48.110.210 hasta los 56.032.510 pesos.

Volkswagen Tera, el B-SUV más vendido de los primeros cuatro meses viene importado de Brasil

2. Volkswagen Tera: 3,1% del mercado

El Tera es el vehículo más reciente de los que se producen en Brasil y llegan a Argentina a través del acuerdo de libre comercio entre ambos países. Se lanzó en agosto de 2025 y la marca lo posicionó desde el primer momento como el auto con el precio más bajo de todo su portafolio, incluso más accesible que el VW Polo Track. Se vende en 4 versiones nafteras que van desde los $36.755.250 hasta los 46.747.750 pesos.

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Chevrolet Tracker, el SUV argentino más vendido del mercado está en el podio

3. Chevrolet Tracker: 2,8 % del mercado

Es el SUV argentino más vendido en los últimos dos años y fue el líder del segmento B-SUV desde 2021. Es el único producto de la planta santafesina de General Motors y combina parte de su producción con la de Brasil, ya que algunas versiones se fabrican en Argentina y otras en el país vecino, de modo tal que ambas plantas abastecen a los dos mercados. Se vende en 4 versiones con precios que arrancan en $39.159.900 y llegan hasta los 49.058.900 pesos.

El Peugeot 2008 es el otro auto argentino de esta categoría

4. Peugeot 2008: 2,3% del mercado

Este es el otro SUV fabricado en Argentina, y al igual que el Chevrolet Tracker, tiene un lugar en el Top 5 de la categoría, lo que respalda la decisión de seguir apostando por este tipo de vehículo a pesar de la creciente mutación hacia las pickups en la industria automotriz argentina. Se empezó a vender en julio de 2024, aunque su “despegue” parece estar dándose recién desde el segundo semestre del año pasado. Se vende en 3 versiones con precios desde $45.420.000 hasta 53.520.000 pesos.

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El Toyota Corolla Cross todavía no recuperó la cuota de mercado que tuvo en 2025

5. Toyota Corolla Cross: 2,1% del mercado

El de este modelo importado desde Brasil es curioso, porque fue el SUV más vendido del mercado argentino hasta haber tenido que detener la producción a fines de septiembre del año pasado por la destrucción de la planta de motores de Porto Feliz. Sin embargo, el restablecimiento del flujo de unidades desde enero de este año, coincidió con la suba de Ford Territory y la llegada de los B-SUV más demandados, y sus resultados no volvieron todavía a los niveles anteriores. Es también uno de los pocos modelos que tienen opciones de motorización híbrida entre los más vendidos. Sus 6 versiones empiezan en un precio de $51.918.000 y llegan hasta los 64.083.000 pesos.

El VW Taos ya no se fabrica en Argentina y ahora viene importado desde México

6. Volkswagen Taos: 2,1% del mercado

Es casi un empate técnico entre los dos C-SUV que dominaron el mercado entre 2023 y 2025. Entre este modelo de Volkswagen y el Toyota Corolla Cross hay solo 78 unidades de diferencia en los primeros cuatro meses del año. Lo que cambió es que ahora ambos son importados, ya que el Taos no se produce más en Argentina sino que viene importado desde México. Se vende en 3 versiones que tienen precios entre $57.511.950 y 66.319.150 pesos.

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Renault Kardian, el primer modelo de la nueva generación de autos de la marca en Latinoamérica

7. Renault Kardian: 1,5% del mercado

Este es el primer modelo de la nueva generación de SUV que Renault lanzó en el mercado argentino en los últimos dos años, y el único del segmento más competitivo, el de los B-SUV. Se fabrica en Brasil, llegó en julio de 2024 y luego fue seguido por el Koleos que llega desde Corea del Sur y por el reciente lanzamiento de Boreal, que también se hace en Brasil. El Kardian es uno de los autos con más versiones ya que tiene 9 versiones con precios que arrancan en $37.310.000 y alcanzan los 47.710.000 pesos.

Jeep Compass, aunque su precio es uno de los más altos del segmento, tiene un lugar entre los 10 más vendidos

8. Jeep Compass: 1,5% del mercado

Casi con el mismo volumen de ventas del auto que lo precede (100 unidades menos), el Jeep Compass fue uno de los modelos con mayor crecimiento en el mercado entre 2024 y 2025, aunque actualmente está un 20% por debajo de los patentamientos del primer cuatrimestre del año pasado. Se fabrica en Brasil y se comercializa en Argentina con $56.050.000 como precio de entrada a la gama y $72.930.000 en la versión de mayor equipamiento que a la vez es la única con tracción integral.

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El BAIC BJ30 es el SUV de una marca china de mayor demanda en el mercado argentino desde 2025

9. Baic BJ30: 1,5% del mercado

Este C-SUV con carrocería estilo “Boxie” es uno de los autos que marcaron el año pasado por su crecimiento de ventas, ya que la versión 4x2 híbrida entró en el cupo de 50.000 vehículos electrificados que no pagan arancel de importación extrazona. El BJ30 tiene también una alternativa de tracción 4x4, que lo distingue de la mayoría de sus competidores. Es el auto de una marca china más vendido en Argentina en los primeros cuatro meses del año con precios de USD 35.800 ($50.657.000) y de USD 42.500 ($60.137.600).

El VW Nivus es el mejor SUV con silueta Crossover, incluso por delante del tradicional T-Cross de la marca

10. Volkswagen Nivus: 1,4% del mercado

El último SUV del Top 10 es también brasileño y es el único que proviene de una carrocería estilo crossover, es decir, que no tiene la forma tradicional de los vehículos de esta categoría y apela a una silueta más emparentada con un auto particular deportivo. De hecho, está mejor posicionado que el T-Cross, que es el B-SUV original de Volkswagen nacido en 2020 para competir en un mercado que todavía era menor al de los autos de pasajeros y de las pickups. El Nivus se vende en 5 versiones, que van desde los $43.554.600 hasta los 54.029.100 pesos.

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