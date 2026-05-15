Abren investigación por supuesto manejo irregular de fentanilo en el principal centro asistencial de Honduras

El Hospital Escuela es el principal centro asistencial público de Honduras y atiende miles de pacientes diariamente. (FOTO: Diario Paradigma)

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) inició una investigación en el Hospital Escuela tras detectarse una posible fuga de fentanilo, uno de los medicamentos más delicados y estrictamente controlados utilizados en el sistema sanitario hondureño.

La información fue confirmada por el director del centro asistencial, Darío Zúniga, quien explicó que agentes de investigación ya realizan diligencias internas relacionadas con el manejo y control del medicamento dentro del hospital.

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Según detalló el funcionario, las pesquisas buscan determinar si existieron irregularidades en el uso, almacenamiento o administración del fármaco por parte del personal autorizado que tiene acceso a este tipo de sustancias.

“El medicamento está bajo estrictos controles y precisamente por eso se están realizando las investigaciones correspondientes”, indicaron autoridades hospitalarias en relación con el caso.

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El fentanilo es considerado uno de los opioides sintéticos más potentes utilizados en medicina moderna y suele emplearse en procedimientos altamente delicados dentro de hospitales.

De acuerdo con especialistas, esta sustancia puede llegar a ser entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina, razón por la cual su administración únicamente puede realizarse bajo protocolos médicos rigurosos.

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En el Hospital Escuela, el medicamento es utilizado principalmente para procesos de sedación, relajación y manejo del dolor en pacientes críticos.

Autoridades hospitalarias aseguraron que las diligencias buscan verificar el manejo interno del medicamento. (FOTO: Proceso Digital)

También se aplica en personas sometidas a ventilación mecánica, cirugías complejas o tratamientos intensivos que requieren supervisión constante.

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La investigación de la ATIC se centra precisamente en verificar si el control interno del medicamento fue vulnerado o si existió algún tipo de manipulación irregular relacionada con inventarios y acceso del personal médico.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado pérdidas oficiales, responsables directos ni hallazgos concluyentes dentro del proceso investigativo.

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Sin embargo, el caso ha generado preocupación debido al alto nivel de control internacional que existe sobre este medicamento por su potencial uso ilícito.

En distintos países, el fentanilo ilegal se ha convertido en una de las drogas más peligrosas vinculadas a sobredosis y tráfico clandestino, especialmente en Estados Unidos, donde las autoridades han declarado alertas sanitarias por el incremento de muertes relacionadas con opioides sintéticos.

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Aunque el medicamento tiene usos médicos legítimos y esenciales dentro de hospitales, organismos internacionales han advertido sobre el riesgo de desvío hacia mercados ilegales cuando no existen mecanismos estrictos de supervisión y almacenamiento.

El fentanilo es uno de los medicamentos más controlados utilizados en pacientes críticos y procedimientos quirúrgicos. (FOTO: Senado)

La situación también vuelve a colocar bajo análisis las condiciones del sistema hospitalario hondureño y los controles internos sobre medicamentos sensibles dentro de centros asistenciales públicos.

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El Hospital Escuela, considerado el principal hospital del país, enfrenta constantemente problemas relacionados con saturación, escasez de insumos, sobrecarga de personal y limitaciones presupuestarias.

En medio de estas dificultades, expertos consideran fundamental fortalecer los sistemas de auditoría, trazabilidad y control de medicamentos de alto riesgo para evitar posibles fugas o usos indebidos.

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Las investigaciones continúan bajo reserva mientras agentes de la ATIC recopilan documentación, revisan registros internos y verifican protocolos relacionados con el acceso al medicamento.

El director del hospital aseguró que el centro asistencial mantiene disposición de colaborar plenamente con las autoridades para esclarecer cualquier irregularidad que pudiera haberse presentado.

Mientras tanto, el caso mantiene atención dentro del sector salud debido al impacto que tendría una posible fuga de un medicamento catalogado entre los más controlados del ámbito médico internacional.

Las autoridades no descartan ampliar las diligencias en los próximos días conforme avancen los análisis y revisiones técnicas dentro del Hospital Escuela.