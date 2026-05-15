El accidente en peaje Sajonia detuvo por horas la conexión Medellín-Rionegro: hay una víctima fatal y varios heridos

Las autoridades informaron que los servicios de emergencia atendieron a los heridos y removieron el vehículo siniestrado, lo que permitió la reapertura de la ruta hacia Medellín y Rionegro cerca del amanecer - crédito Suministrada / X

Un grave accidente en el peaje Sajonia del Túnel de Oriente interrumpió la conexión entre Medellín y Rionegro durante la madrugada del viernes 15 de mayo de 2026, dejando un fallecido y dos trabajadores con lesiones leves.

El incidente ocurrió cuando un vehículo particular, que se desplazaba en sentido Medellín-Rionegro, colisionó contra la caseta número cuatro del peaje Sajonia alrededor de la 1:42 a.m. El impacto provocó el cierre total de la vía durante varias horas y generó afectaciones en la movilidad regional.

PUBLICIDAD

El choque obligó al cierre total del corredor vial por dos horas y la movilidad solo se normalizó por completo hacia las 4:44 a. m., tras la atención de los afectados y el retiro del automotor, conforme a la información aportada por ambos medios.

Víctimas y afectados del accidente

Medios regionales, citando a las autoridades del CTI de la Fiscalía, nombran a Miguel Sanín Jaramillo, de 20 años, como la víctima mortal del siniestro, quien sería el conductor del vehículo accidentado. Al parecer, viajaba solo.

PUBLICIDAD

Los reportes oficiales confirmaron que la circulación se reanudó una vez terminada la intervención de los organismos de socorro y la reparación de la infraestructura afectada por el impacto - crédito captura de pantalla @ConcesionTAO

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el conductor fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación, pero falleció antes de recibir atención médica.

Los trabajadores lesionados fueron el vigilante Yeiner José Fuentes Suárez y el operario de caseta Cristian Agudelo Zuluaga. Según El Colombiano, uno fue remitido al Hospital San Vicente Fundación y el otro al Hospital San Juan de Dios, sede Gilberto Mejía, ambos en condición estable y próximos a recibir el alta médica.

PUBLICIDAD

Afectación en la movilidad y operación del peaje Sajonia

Actualmente, la concesión Túnel Aburrá Oriente mantiene el peaje Sajonia con todos sus carriles habilitados, excepto el de la caseta número cuatro, que permanece fuera de servicio mientras continúan las reparaciones.

Esto puede generar demoras temporales, en especial para quienes viajan desde Rionegro hacia Medellín, ya que la caseta afectada gestionaba cobros mixtos.

PUBLICIDAD

Mientras se completan las reparaciones en la caseta, los usuarios del corredor deben prever tiempos de espera adicionales, sobre todo en dirección a Medellín, hasta que la operación del peaje sea plenamente restituida.