Antonio Aracre: “Creo que el problema con Adorni es que te quita espacio en la agenda pública”

Antonio Aracre habló sobre los problemas que genera el caso Adorni al Gobierno

El economista Antonio Aracre advirtió en diálogo con Infobae en Vivo que el caso por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afecta los debates centrales de la economía. Aracre señaló que desvía la atención pública de los temas estructurales y condiciona la agenda nacional.

Durante su análisis, Aracre dijo: “Creo que el problema con Adorni es que te quita espacio en la agenda pública”. Ejemplificó su planteo con la conferencia sobre el Super Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Super RIGI), que calificó como “probablemente el proyecto más importante en materia económica de este gobierno”.

PUBLICIDAD

Según el economista, ese anuncio perdió protagonismo porque la atención mediática se concentró en las denuncias sobre potenciales sobresueldos y polémicas vinculadas a Adorni. “No se pudo discutir lo que era realmente importante”, afirmó.

Sobre la posibilidad de un caso de enriquecimiento ilícito, Aracre remarcó: “Si se confirmara, el presidente tomará las medidas que tiene que tomar”. Sostuvo que corresponde respetar la presunción de inocencia, incluso cuando la carga de la prueba recae sobre el acusado, y subrayó la importancia de esperar explicaciones antes de emitir juicios.

PUBLICIDAD

El economista Antonio Aracre

En cuanto a la economía, Aracre destacó que uno de los ejes principales del contrato electoral de Javier Milei fue la baja de la inflación. “Es muy importante, especialmente el 1,5% de alimentos, que es el indicador más relevante para entender la evolución de la pobreza y la indigencia”, indicó. Explicó que si los alimentos aumentan menos que la inflación general, la pobreza y la indigencia pueden reducirse con mayor rapidez.

El economista recordó que la aceleración inflacionaria durante diez meses fue una prueba de cómo el mercado reacciona ante cambios de política. Describió que, tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, se produjo un “pánico de mercado” que desembocó en una dolarización de carteras y la devaluación del peso de 1.200 a 1.500 unidades por dólar. “La tasa de interés cercana al 100% nominal provocó un parate económico que se sintió en diciembre, enero y febrero. Recién en marzo empezó a notarse un cambio”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Sobre las expectativas para el resto del año, Aracre consideró que un índice de inflación cercano al 1% mensual sería “un supergolazo” y permitiría recuperar el salario real, pero no cree que “lleguemos al 0,9%”. “La mora se está regularizando muchísimo. Eso va a permitir que el crédito en el segundo semestre vuelva a incentivarse”, explicó, aunque advirtió que el costo del financiamiento sigue siendo elevado.

“La foto a fin de año va a ser mucho mejor a la que tenemos al 31 de marzo”, anticipó, aunque planteó dudas sobre el desempeño económico en 2027 por el clima político y electoral.

PUBLICIDAD

Respecto a las acusaciones de golpe de Estado hechas por Milei, Aracre opinó: “No coincido en que sea un golpe de Estado. Puede catalogarse como una extorsión violenta desde el lado de la política”, expresó. Argumentó que, si se aprueban leyes que alteran el equilibrio fiscal, se conspira contra la estabilidad económica.

“La foto a fin de año va a ser mucho mejor a la que tenemos al 31 de marzo”, dijo Aracre

Al evaluar el plan económico oficial, Aracre consideró que fue muy exitoso en comparación con el segundo semestre del año pasado. “Si el Gobierno no hubiera hecho cambios macroeconómicos que dieran solvencia fiscal, financiera y monetaria, hubiera sido una debacle”, aseguró.

PUBLICIDAD

En su análisis social, Aracre diferenció el impacto del ajuste entre sectores. Sostuvo que la clase baja mejoró su situación gracias a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. “Cuando el dinero social del Estado llega directamente a la gente hay una eficientización del proceso”, explicó.

Sobre la clase media-alta y alta señaló: “Tienen un país que les da a futuro una perspectiva de planificar, de pensar en ahorros, de pensar en emprendimientos”.

PUBLICIDAD

Para la clase media-baja, estimada en un 30% de la población, la situación empeoró por la pérdida de subsidios y el aumento de tarifas y transporte por encima de la inflación, lo que disminuyó el ingreso disponible.

El economista remarcó que la recuperación salarial depende de que la inflación continúe bajando. “Si la inflación va para arriba, siempre llegás tarde con cualquier aumento”, apuntó. Según Aracre, cuando la inflación comienza a descender, los incrementos salariales empiezan a generar una mejora real. Además, consideró probable una reactivación del crédito y del consumo en la segunda mitad del año.

PUBLICIDAD

Finalmente, Aracre cuestionó la idea de poner un techo a las paritarias. “No pondría un techo en la negociación. No me parece que sea una buena forma de controlar la inflación”, concluyó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

PUBLICIDAD

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.