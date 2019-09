"Era como un campamento militar, horrible y oscuro, y fue mucho tiempo, un año y medio, pero lo necesitaba. Necesitaba un cambio radical". Cuando salió de la clínica, Drew tomó la decisión de emanciparse de sus padres. Legalmente, ya era adulta, una parte de ella no imaginaba un futuro más allá de los 25 años, pero la otra mitad puso los pies firmes sobre la tierra y decidió salir adelante. Algo tenía claro. No quería más generar la noticia "la niña de ET envuelta en otro escándalo". Quería ser actriz y para eso tenía que tomar una decisión drástica. "Había tenido una crisis vital, me habían ingresado y me habían vetado en la industria y no tenía familia. Me tocó convertirme en mi propia figura paterna y ordenar mi vida", contó en carne viva.