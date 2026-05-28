Mexicana documenta su despedida de EEUU y video se vuelve viral por firmar su salida voluntaria

Usuarios en redes sociales reaccionaron con mensajes de apoyo tras ver el emotivo testimonio.

Un video publicado en redes sociales generó miles de reacciones luego de mostrar el complicado momento que vive una joven mexicana que acudió a una Corte de Migración en Estados Unidos para firmar su salida voluntaria del país.

La grabación rápidamente comenzó a viralizarse debido a la sinceridad con la que la creadora de contenido decidió documentar uno de los episodios más difíciles e inciertos de su vida junto a su familia.

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El video inicia con una frase que llamó inmediatamente la atención de los usuarios:

“Hoy firmé mi salida voluntaria de este país.”

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A partir de ahí, la joven mostró distintos momentos de su día, desde actividades cotidianas como preparar el desayuno, cargar gasolina y conducir bajo la lluvia, hasta el instante en que llegó al edificio donde debía presentarse ante autoridades migratorias.

El ambiente reflejaba nerviosismo, incertidumbre y una evidente carga emocional mientras avanzaba hacia la cita relacionada con su situación legal en Estados Unidos.

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“Hola, hoy toca ir a migración a firmar mi salida voluntaria. Llevo tantos nervios”, comentó frente a la cámara.

La joven relató el miedo que sintió antes de entrar al edificio donde debía resolver su situación migratoria.

Más adelante, explicó que tenía como fecha límite el próximo 9 de junio para abandonar el país, aunque aseguró que todavía no había podido comprar sus boletos debido al alto costo de los vuelos y a que esperaba obtener más tiempo para resolver algunos pendientes.

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“La idea es pedirles un mes más porque los tickets están muy caros.”

Uno de los momentos que más impactó a usuarios ocurrió cuando confesó el miedo que sentía antes de ingresar a las oficinas migratorias ubicadas en Minnesota.

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“Se los juro que estoy muerta de nervios y de miedo.”

La joven también relató que había acudido acompañada de sus hijos, aunque finalmente tuvo que dejarlos con su hermana debido a que las autoridades no permitían el acceso de menores de 14 años al edificio.

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La combinación entre lluvia, silencios y la tensión del momento provocó que numerosos usuarios interpretaran el video como una despedida emocional de la vida que había construido en Estados Unidos.

La escena, acompañada de lluvia y silencios constantes, fue interpretada por muchos usuarios como una despedida emocional de la vida que había construido en Estados Unidos junto a su familia.

“Se siente la tristeza en todo el video”, escribió una persona.

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“Nadie imagina lo difícil que es empezar de cero”, comentó otro usuario.

“La lluvia hizo todo todavía más melancólico”, agregaron en redes sociales.

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El clip continúa acumulando reproducciones y mensajes de apoyo debido a la honestidad con la que la joven decidió compartir públicamente uno de los momentos más complejos de su experiencia migratoria.