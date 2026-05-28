México

Mexicana documenta su despedida de EEUU y video se vuelve viral por firmar su salida voluntaria

La joven documentó su visita a migración en medio de lágrimas, nervios y miedo por abandonar el país junto a su familia

Guardar
Google icon
Usuarios en redes sociales reaccionaron con mensajes de apoyo tras ver el emotivo testimonio.
Usuarios en redes sociales reaccionaron con mensajes de apoyo tras ver el emotivo testimonio.

Un video publicado en redes sociales generó miles de reacciones luego de mostrar el complicado momento que vive una joven mexicana que acudió a una Corte de Migración en Estados Unidos para firmar su salida voluntaria del país.

La grabación rápidamente comenzó a viralizarse debido a la sinceridad con la que la creadora de contenido decidió documentar uno de los episodios más difíciles e inciertos de su vida junto a su familia.

PUBLICIDAD

El video inicia con una frase que llamó inmediatamente la atención de los usuarios:

“Hoy firmé mi salida voluntaria de este país.”

PUBLICIDAD

A partir de ahí, la joven mostró distintos momentos de su día, desde actividades cotidianas como preparar el desayuno, cargar gasolina y conducir bajo la lluvia, hasta el instante en que llegó al edificio donde debía presentarse ante autoridades migratorias.

El ambiente reflejaba nerviosismo, incertidumbre y una evidente carga emocional mientras avanzaba hacia la cita relacionada con su situación legal en Estados Unidos.

“Hola, hoy toca ir a migración a firmar mi salida voluntaria. Llevo tantos nervios”, comentó frente a la cámara.

La joven relató el miedo que sintió antes de entrar al edificio donde debía resolver su situación migratoria.
La joven relató el miedo que sintió antes de entrar al edificio donde debía resolver su situación migratoria.

Más adelante, explicó que tenía como fecha límite el próximo 9 de junio para abandonar el país, aunque aseguró que todavía no había podido comprar sus boletos debido al alto costo de los vuelos y a que esperaba obtener más tiempo para resolver algunos pendientes.

“La idea es pedirles un mes más porque los tickets están muy caros.”

Uno de los momentos que más impactó a usuarios ocurrió cuando confesó el miedo que sentía antes de ingresar a las oficinas migratorias ubicadas en Minnesota.

“Se los juro que estoy muerta de nervios y de miedo.”

La joven también relató que había acudido acompañada de sus hijos, aunque finalmente tuvo que dejarlos con su hermana debido a que las autoridades no permitían el acceso de menores de 14 años al edificio.

La combinación entre lluvia, silencios y la tensión del momento provocó que numerosos usuarios interpretaran el video como una despedida emocional de la vida que había construido en Estados Unidos.

La escena, acompañada de lluvia y silencios constantes, fue interpretada por muchos usuarios como una despedida emocional de la vida que había construido en Estados Unidos junto a su familia.

“Se siente la tristeza en todo el video”, escribió una persona.

“Nadie imagina lo difícil que es empezar de cero”, comentó otro usuario.

“La lluvia hizo todo todavía más melancólico”, agregaron en redes sociales.

El clip continúa acumulando reproducciones y mensajes de apoyo debido a la honestidad con la que la joven decidió compartir públicamente uno de los momentos más complejos de su experiencia migratoria.

Temas Relacionados

Mexicanamigraciónmexico-noticiasviralEstados Unidosmexico-virales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A sobre cerrado, así será la subasta de propiedad donde fue abatido “El Mencho”: el precio de salida ronda los 13 mdp

El inmueble será ofertado mediante subasta a sobre cerrado;

A sobre cerrado, así será la subasta de propiedad donde fue abatido “El Mencho”: el precio de salida ronda los 13 mdp

Con narcomanta y video: presuntos sicarios del CJNG amenazan con “limpia” en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan

Los hombres, que vestían equipo táctico y llevaban armas largas, acusaron que hay personas extorsionando a su nombre en las dos demarcaciones

Con narcomanta y video: presuntos sicarios del CJNG amenazan con “limpia” en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan

Marina asesta golpe millonario al narcotráfico: decomisan 2.3 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

Dos laboratorios clandestinos fueron desmantelados en zonas rurales de Culiacán y provocaron una pérdida de 214 millones de pesos para la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Marina asesta golpe millonario al narcotráfico: decomisan 2.3 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

Kerely Ruiz cautiva con su look durante viaje a El Vaticano

La regiomontana es una de las creadoras digitales que más ingresos registra en OF

Kerely Ruiz cautiva con su look durante viaje a El Vaticano

Qué está pasando con el nuevo géiser de Michoacán: autoridades informan sobre el evento hidrotermal y piden no acercarse a la zona

El fenómeno natural sigue bajo monitoreo en coordinación con instituciones técnicas y autoridades municipales y estatales

Qué está pasando con el nuevo géiser de Michoacán: autoridades informan sobre el evento hidrotermal y piden no acercarse a la zona
MÁS NOTICIAS

NARCO

A sobre cerrado, así será la subasta de propiedad donde fue abatido “El Mencho”: el precio de salida ronda los 13 mdp

A sobre cerrado, así será la subasta de propiedad donde fue abatido “El Mencho”: el precio de salida ronda los 13 mdp

Con narcomanta y video: presuntos sicarios del CJNG amenazan con “limpia” en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan

Marina asesta golpe millonario al narcotráfico: decomisan 2.3 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

Los Zetas: cuál es el origen del nombre de este grupo criminal que usaba la violencia extrema contra sus enemigos

Sinaloa y el papel de ciudadanos chinos en el nacimiento del narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Kerely Ruiz cautiva con su look durante viaje a El Vaticano

Kerely Ruiz cautiva con su look durante viaje a El Vaticano

Así reaccionó Gaby Platas a los desconcertantes videos de Paco de la O

Diego Luna retrata en ‘México 86’ la corrupción que erosionó al PRI

Daniel Arenas ya había renunciado a la actuación, pero la llamada de Juan Osorio lo cambió todo

Muere integrante del elenco de “María de todos los Ángeles”: este fue el desgarrador mensaje de Mara Escalante

DEPORTES

Cuál es el sueldo de Jordan Carrillo, futbolista de Pumas que interesa a Cruz Azul y América

Cuál es el sueldo de Jordan Carrillo, futbolista de Pumas que interesa a Cruz Azul y América

¿Cuántos campeonatos mundiales se han llevado a cabo en México? Un país con tradición deportiva más allá del futbol

Salt Bae llegará a CDMX antes del Mundial 2026 y desata furor entre fans con la apertura de su nuevo restaurante

Diego Luna retrata en ‘México 86’ la corrupción que erosionó al PRI

Jersey de México para el Mundial de Francia 98 vuelve a la venta y desata nostalgia entre aficionados: esto es lo que costará