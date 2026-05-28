Colombia

Ela Taubert se prepara para darle paso a su “nuevo yo”: “Quería que se sintiera un poco épica, como si fuera una exageración de mí”

Infobae Colombia habló con la cantante ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2024, que ya comenzó a presentar los primeros indicios de lo que promete ser un cambio significativo en su estilo muslcal

Guardar
Google icon
En el BIME Bogotá 2026, Ela Taubert destacó la importancia de Bogotá en su crecimiento artístico y la colaboración en la industria musical iberoamericana - crédito cortesía Universal Music
En el BIME Bogotá 2026, Ela Taubert destacó la importancia de Bogotá en su crecimiento artístico y la colaboración en la industria musical iberoamericana - crédito cortesía Universal Music

Ela Taubert tiene 25 años, nació en Bogotá y lleva poco tiempo en la industria musical, pero su nombre ya figura entre los grandes del pop latino. En 2024 ganó el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, un reconocimiento que, según ella, le cambió la vida y la carrera de formas que aún procesa.

Desde entonces, la cantante y compositora colombiana no ha parado: lanzó su álbum debut, Preguntas a las 11:11, en 2025, colaboró con Joe Jonas en ¿Cómo pasó?, acumuló premios que consolidan su lugar en la escena iberoamericana y fue destacada por Vogue como una de las artistas latinas menores de 30 años que redefinen la escena internacional en 2026.

PUBLICIDAD

Ahora, con La gente cambia —su sencillo, lanzado en marzo de 2026 en el Mes de la Mujer—, Taubert anuncia una transformación que va más allá de lo musical. La canción, construida sobre violines que evocan tensión cinematográfica y una voz que se distorsiona al final, narra su proceso de crecimiento personal.

El cambio estético refuerza el mensaje: el pelo rosado que la identificó durante años cedió el paso a un look completamente rubio, con tonos plateados y de titanio que, según la artista, simbolizan fuerza y resiliencia.

PUBLICIDAD

El nuevo material que prepara promete profundizar en esa dirección. Taubert habla de un álbum que recoge “lo más profundo” de sí misma, con sonidos, instrumentos y estilos que nunca antes había explorado, una faceta que existía antes de que el éxito la pusiera bajo los reflectores y que ahora, con más confianza y menos miedo, está lista para compartir.

Esa mezcla de seguridad y emoción fue la que Taubert llevó al BIME Bogotá 2026, el encuentro internacional de la industria musical iberoamericana que se realizó entre el 5 y el 7 de mayo en la capital colombiana. En ese escenario, la cantante habló con Infobae Colombia sobre su nueva era musical, el peso de un Grammy y lo que significa crecer como artista en la ciudad que, dice, ama con toda su alma.

Infobae Colombia: ¿Qué significa, en este momento de su carrera, estar en el BIME?

Ela Taubert: Me siento muy honrada y muy feliz porque ha sido una experiencia espectacular. Sobre todo, ver tanta gente tan soñadora. Eso es muy especial y creo que es muy espectacular ver cómo en Bogotá, en una ciudad tan especial y que amo con toda mi alma, todo esto se dé. Me parece una locura.

También ver tanta gente tan talentosa, gente de distintas partes del mundo. Es muy fascinante ver cómo hemos salido adelante y logrado sueños, independientemente de lo que nos ha tocado vivir o no. Poder ver a la gente que está acá, escuchar a tanta gente contar su testimonio y su historia de cómo lograron éxitos o de cómo han salido adelante. Para mí, poder estar acá compartiendo un poquito también de lo que he vivido es espectacular.

Este año lanzó su nueva canción, La gente cambia. En Respuestas A Las 11:11, el EP que publicó en 2025, se percibía el mensaje de que era el final de algo, y ahora con esta nueva canción parece anticipar que va a empezar algo nuevo. ¿Es correcta la interpretación? ¿Está errada?

Me encanta porque es tal cual. Lo chistoso es que todo el mundo me lo dijo en diciembre cuando saqué Te prometo, que ese fue como mi cierre, como que estaba terminando algo, lo que decías.

Esa canción, a pesar de que obviamente la interpreté como para muchas cosas en mi vida, el norte era que estaba terminando con mi versión vieja. Era como decir “me quedo con lo bueno, pero ya te tengo que soltar y tengo que avanzar”. Y obviamente esta nueva etapa que labro con La gente cambia es algo que me dio mucho miedo soltar. No mi pasado, sino mi pelo rosado y la otra versión de mí.

Creo que fue más como una sanación para mí misma, de mostrar lo que viene, era decir: “Okey, voy a hacer una canción que enfrasque un poco lo que viene, pero desde el mensaje de que no se me vayan a asustar cuando escuchen lo que viene, de que la gente puede cambiar y que eso está bien y hace parte de la vida”. Yo no soy la misma de cuando tenía 16. La gente cambia. No estabas nada errado. Me encanta que lo hayas cogido.

Ela Taubert ha transformado su imagen al dejar atrás su característico pelo rosado y adoptar un look rubio con tonos plateados y de titanio, símbolo de resiliencia - crédito cortesía Universal Music
Ela Taubert ha transformado su imagen al dejar atrás su característico pelo rosado y adoptar un look rubio con tonos plateados y de titanio, símbolo de resiliencia - crédito cortesía Universal Music

Hay dos cosas que destacan en La gente cambia. Una, los violines. Dos, que en la parte final su voz se distorsiona, quizás reforzando esa idea del cambio. ¿Cómo surgieron esas ideas?

Yo soy muy melómana, yo escucho de todo. Cuando digo “de todo” es que nadie se imagina que está en mi playlist, pero obviamente siempre he sentido una fascinación muy grande por el pop. Y creo que cuando empecé a explorar esta nueva era y esta nueva versión también musical, quería que se sintiera un poco épica, como si fuera una exageración de mí.

Entonces, la forma “más chistosa” de hacerlo musical era que cada vez que estábamos hablando de la distorsión del final, por ejemplo, era dar a entender que se está distorsionando a esta mujer y está convirtiéndose en otra cosa diferente. Y los violines... yo amo ver películas, y siempre que hay violines es como un momento de tensión y épico, empiezan como los violines a andar y todo está muy tenso. Siento que cada vez que pasa algo así, cambia la narrativa de la película. Para mí, era la forma de cambiarle la narrativa desde la música y hacer que todo esto, sin abandonar el pop que yo amo y que intenté enfrascar todo lo que viene en una sola canción, jugar con que al final tuviera ese cierre épico de decir “la gente cambia”. Y yo ya cambié.

¿Qué nos puede adelantar de este álbum en el que está trabajando actualmente?

Se vienen muchas sorpresas. Eso sí, la música no va a faltar este año, pero lo que puedo decir que me emociona mucho es que en este álbum, o no sé lo que venga, es una versión de mí que nadie conoce y que me emociona mucho poder compartir. Este primer álbum que saqué el año pasado es una versión de mí que amo y que es muy vulnerable y que me dio paso a tener confianza para poder mostrar esta nueva versión de mí, que no es que sea nueva, solo la voy a compartir.

Y me emociona mucho porque pude explorar desde lo más profundo de mí, quitarme el miedo de encima y decir: “Okey, esto es otro lado de mí que amo” y que no puedo esperar a que la gente lo escuche, porque siento que nadie se espera lo que viene.

¿Un Grammy le cambia la vida a un artista? Y si lo hace, ¿de qué manera?

De por sí, estar nominado a un Grammy es ya, como dicen en Estados Unidos, es game changer. Te cambia el juego. Cien por ciento te lo cambia, porque te da una visibilidad y te da una aprobación también. Es como un pulgar arriba de “hey, lo que estás haciendo está bien interesante, lo estás haciendo bien”.

Ahora, creo que el Grammy, sobre todo para mí, lo que simboliza y lo que simbolizó... bueno, es que son muchas cosas, la verdad.

Ela Taubert
Ela Taubert se llevó el título de Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2024, y reflexionó sobre el impacto del galardón en su vida y su carrera muslcal - crédito @shutterstocknow/Instagram

Para mí, el Grammy era un sueño que tenía muy de niña. Yo me acuerdo de que estaba con un cepillo de peinar mirándome al espejo dando un discurso. Pero creo que lo más bonito es poder tener la oportunidad y la ventana de poder mostrar quién eres y de tener la oportunidad. Y creo que esa es la bendición del mejor nuevo artista en los Grammy’s. Es una vaina tan espectacular de poder mostrarte y tienes la oportunidad de mostrarle a la industria y al mundo quién eres, cuál es tu propuesta. Y creo que cuando uno tiene muy claro eso, no es de hacerlo bien o mal, es que ya de por sí eso es una bendición y que ojalá ya tengas todo muy claro para poder mostrarte cómo eres.

En mi caso, creo que fue la locura porque tuve la oportunidad primero de decirle a mucha gente: “hey, soy tu fan, te amo, te admiro”, de conectar con mucha gente, de tener la oportunidad de hacer cosas también locas, como lo fue para mí el tema de Joe Jonas y decir: “ah, me voy a estrenar una canción y me voy a llevar a este personaje”.

Cuando me escribe y me dice: “Yo sí quiero colaborar en tu canción, vení y nos vemos en un estudio, nos vemos en Nueva York”, y después me llega la noticia y mi equipo dice “Hey, ¿qué pasaría si esa canción la sacas, no sé, en los Grammys?“. Y ahí es que siento que pueden pasar muchas cosas y creo que es una oportunidad de no solo lo que simboliza, sino una oportunidad de mostrarte como eres, tu arte, lo que significa tu arte. Y también es una bendición que si estás ahí es porque la industria te vio, y es una bendición también. O sea, por donde lo veas es una bendición y a mí me cambió mi carrera y mi vida. No lo dudes.

Temas Relacionados

Ela TaubertBIME BogotáColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La dura radiografía de la menstruación en Colombia: pobreza, tabúes y obstáculos para vivirla con dignidad

Millones de personas menstruantes en Colombia enfrentan cada mes dificultades económicas, barreras sanitarias y estigmas culturales que afectan su salud, educación y bienestar. Datos del Dane y testimonios de expertas revelan una problemática estructural que sigue siendo una deuda pendiente en el país

La dura radiografía de la menstruación en Colombia: pobreza, tabúes y obstáculos para vivirla con dignidad

Gustavo Petro dejó el protocolo a un lado para bailar champeta en Bazurto, Cartagena: el momento quedó en video

El hecho fue compartido por el presidente colombiano en su cuenta oficial de X

Gustavo Petro dejó el protocolo a un lado para bailar champeta en Bazurto, Cartagena: el momento quedó en video

Entrenador de River Plate habló de la importancia de ‘Juanfer’ Quintero dentro del camerino y acabó con los rumores: “Debe ser con el jugador que más hablé”

El volante creativo del cuadro argentino disputó 19 partidos en el primer semestre, marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias. Su contrato vence el 31 de diciembre de 2027

Entrenador de River Plate habló de la importancia de ‘Juanfer’ Quintero dentro del camerino y acabó con los rumores: “Debe ser con el jugador que más hablé”

Policía de Cali desmintió video sobre un adulto mayor que habría matado a un hombre por la muerte de su perro: “Fue hecho con inteligencia artificial”

La publicación que se viralizó en la red social X resultó ser un contenido creado con ayuda de inteligencia artificial y derivó en un nuevo caso de desinformación, luego de que Infobae Colombia verificó la versión con la Policía Metropolitana de Cali

Policía de Cali desmintió video sobre un adulto mayor que habría matado a un hombre por la muerte de su perro: “Fue hecho con inteligencia artificial”

Ella es Paloma Valencia, la senadora, mamá y filósofa que quiere ser la primera mujer presidenta de Colombia

El legado familiar, sus iniciativas legislativas y la apuesta por alianzas amplias marcan el intento de la candidata de reconfigurar el escenario electoral colombiano

Ella es Paloma Valencia, la senadora, mamá y filósofa que quiere ser la primera mujer presidenta de Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

Disidencias de ‘Calarcá’ confirmaron fuertes enfrentamientos con estructuras de ‘Mordisco’ en Guaviare que habrían dejado unos 50 muertos: “Llevan gran cantidad de heridos”

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ no recibirá los $400 millones prometidos: esta es la verdadera cantidad

Ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’ no recibirá los $400 millones prometidos: esta es la verdadera cantidad

Maluma se mostró preocupado por el futuro del país y confesó que quiere que su hija crezca en Colombia: “Hay que salir a votar”

Hermano de Alejandro Estrada arremetió contra Alexa Torrex y Tebi Bernal en la final de ‘La casa de los famosos’: “Le hicieron una encerrona”

Alejandro Estrada prometió compartir el premio de ‘La casa de los famosos’ con Tebi Bernal, pero dijo estar decepcionado: “Él necesita la plata”

Esperanza Gómez mostró por primera vez la foto de su esposo y reveló detalles de su relación: “Era un hombre normal”

Deportes

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido del tiburón en la Copa Libertadores, en donde se juega su continuidad en copas internacionales

América de Cali vs. Macará, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Entrenador de River Plate habló de la importancia de ‘Juanfer’ Quintero y acabó con los rumores: “Debe ser con el jugador que más hablé”

Jefferson Lerma podría continuar en Crystal Palace: el campeón de la Conference League activó la cláusula de renovación por una temporada más

Carlos Queiroz entregó lista de 28 jugadores de la selección de Ghana: la figura de los africanos quedó fuera por lesión