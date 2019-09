Pero no, del otro lado de la puerta se escucha la voz de un solícito productor que le recuerda que lo esperan para grabar. El actor dice que ya sale, que está demorado. Cuando el productor se va, toma su celular y llama, no le importan las ocho horas de diferencia que existen entre Los Ángeles y Londres. Necesita y precisa escuchar esa voz que desde el otro lado del océano le asegura que todo está bien, que sus hijos lo extrañan y aman, que ella también lo ama y que por favor, deje de pensar y al menos por esta vez se anime a disfrutar. Esa mujer que lo escucha del otro lado del océano es la misma que le perdonó una haberse enterado que tuvo una relación con una amante y lo rescató de la oscuridad. Esa mujer lo eligió cuando era alguien con más sueños que oportunidades y no este actor conocido y reconocido al que todos idolatran como "Dr. House".