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App de BBVA se encuentra caída: usuarios reportan malestar tras no poder ingresar al servicio

Usuarios en redes sociales reportan problemas para acceder a la aplicación del Banco Continental desde hace varias horas, lo que ha generado dificultades para realizar operaciones bancarias y un creciente malestar ante la falta de normalización del servicio

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La caída de la aplicación del BBVA también se reportó en México.
La caída de la aplicación del BBVA también se reportó en México. Foto: composición Infobae Perú/BBVA

La aplicación móvil de BBVA atraviesa una interrupción del servicio que se viene registrando desde hace varias horas, lo que ha impedido a numerosos usuarios acceder a sus cuentas. La falla afecta principalmente el inicio de sesión y la realización de operaciones habituales como transferencias y consultas de saldo, generando dificultades en el uso normal de la plataforma digital del banco.

A lo largo del día, los reportes de usuarios han aumentado en distintas plataformas digitales, donde se señala malestar por la imposibilidad de utilizar la aplicación en un momento de alta demanda. Hasta el momento, no se ha difundido un comunicado detallado que explique el origen del problema ni el tiempo estimado para su solución.

Problema del BBVA también se reportó en México

Así como en Perú, miles de usuarios en México reportaron este jueves 28 de mayo de 2026 interrupciones y fallas en la aplicación de BBVA, lo que generó dificultades para ingresar a la plataforma y realizar operaciones bancarias habituales. La situación se extendió durante varias horas y provocó malestar entre clientes que intentaban acceder a sus cuentas desde dispositivos móviles y la banca en línea.

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Las quejas comenzaron a concentrarse desde poco antes de las 11:05 horas, según registros del portal Downdetector, plataforma especializada en monitorear caídas de servicios digitales. En total, se contabilizaron más de 3.949 reportes en el momento de mayor incidencia, donde el 65% de los usuarios señaló problemas directamente con la app, el 11% con la banca móvil y el 15% con la banca en línea.

Ante este tipo de incidentes, BBVA México suele habilitar canales de atención para reportar fallas, entre ellos su línea telefónica 55-5226-2663 y el servicio de chat disponible en bbva.mx, además de la atención a través de sus redes sociales oficiales, incluyendo X, donde los usuarios pueden comunicar incidencias de manera directa.

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