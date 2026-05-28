Economía

Furor y largas colas por la apertura del segundo local de Miniso en la Argentina: el gigante del retail al que reemplazó

La cadena viral “estilo japonés” que es un éxito entre la generación Z abrirá abrió un local en un shopping porteño y planea inaugurar unas 100 tiendas en el país

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Miniso
Largas colas en el Dot para acceder al nuevo local

Miniso inauguró su segundo local en Buenos Aires: una tienda flagship de 600 m² en DOT Baires Shopping, con más de 120.000 productos y una propuesta centrada en diseño, experiencia y entretenimiento.

En ese mismo local de centro comercial de zona norte estuvo durante muchos años Falabella, la cadena chilena que se fue del país en 2021 y tenía tres pisos en ese centro comercial .

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La empresa informó que su plan de expansión prevé aperturas en Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Alto Palermo, Abasto Shopping, Alto Avellaneda, una nueva tienda en Belgrano, sobre la avenida Cabildo, y otros dos locales en el aeropuerto de Ezeiza, dentro de un plan de inversión de USD 50 millones.

La apertura se convirtió en un verdadero fenómeno de convocatoria: miles de fanáticos –algunos que llegaron a hacer fila el día anterior– se presentaron en el shopping vestidos de rojo para vivir una jornada repleta de activaciones, premios y sorpresas.

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Miniso
Las cantantes de K4OS y otros influencers inauguraron la nueva tienda

El gerente de marketing de la marca Carlos Jamardo atribuyó el resultado al trabajo del equipo y al interés del público: “Estamos muy contentos por el gran recibimiento que el público argentino está haciendo a Miniso. El éxito de esta nueva apertura es el resultado de un gran trabajo en equipo y confirma que la propuesta reúne los atributos que los consumidores estaban esperando: tendencia, calidad, buen precio y una experiencia de compra superadora”.

El nuevo local incorporó mesas temáticas de temporada con colecciones y licencias como Lilo & Stitch, Kuromi, Snoopy, Harry Potter, FIFA, BT21, One Piece y Disney, entre otras. “El evento contó con la presencia de influencers reconocidas figuras como Paula Chaves, Zaira Nara, Belu Lucius, Juana Repetto, Cande Molfese, Mora Bianchi, Lola Abraldes y la exitosa banda K4OS, que acompañó el clima festivo de la jornada”, destacó la marca.

“Celebramos la llegada de una marca que enriquece nuestra propuesta con una oferta pensada para el público joven, segmento que venimos impulsando activamente desde el shopping”, dijo Juan Martin Vidal Tito, Center Manager del Dot.

Desembarco

La empresa anuncio en marzo una inversión de USD 50 millones para abrir 100 tiendas en Argentina durante los próximos cinco años, una expansión con la que busca ganar espacio en el retail local y que prevé la creación de entre 800 y 1.000 puestos de trabajo, según un comunicado oficial.

Miniso

Su primer local abrió en la calle Florida y también hubo hasta 5 cuadras de cola y acampe de madrugada. La marca eligió a la Argentina como nuevo destino de su estrategia de expansión en América Latina y destacó que el despliegue será gradual y se concentrará en las principales calles comerciales y en los shoppings más relevantes del país.

La empresa tiene actualmente 7.700 tiendas en 112 países, con operaciones en Asia, Europa, América y Oceanía, según los datos difundidos por la propia firma. También cotiza en la bolsa de Nueva York y en la de Hong Kong, y en su último año fiscal informó una facturación global de USD 2.450 millones.

Un personaje disfrazado de pingüino azul y blanco sostiene un peluche de pingüino más pequeño, posando junto a un gran cartel rojo con el logo blanco de MINISO
Un pingüino azul y blanco, la carismática mascota de Miniso

La llegada de Miniso se sumó al ingreso al país de cadenas como Decathlon, Victoria’s Secret, Indian y Breitling, de acuerdo con el texto fuente. Parte del atractivo comercial de la cadena está asociado a referencias de la cultura anime y del cómic, con licencias ligadas a franquicias como Naruto, One Piece, DC y Marvel. También forma parte de su oferta el formato de blind-boxes o cajas ciegas, en las que el contenido específico no se conoce antes de la compra.

La marca colabora con más de 100 partners de propiedad intelectual de renombre, incluyendo Harry Potter, Disney, Barbie, Sanrio, Marvel, Pokémon, BT21 y Peanuts.

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