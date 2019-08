Al beso le seguía una romántica escena íntima con "Take my breath away" como pegadiza música de fondo. Lo que parecía una toma logradísima y pensada para "enamorar" se supo un tiempo después que fue un agregado fuera de guión. Es que en los primeros sondeos de la película, la gente se quejaba porque sobraba testosterona y faltaba romance, así que se incluyó la escena de sexo cuando todo ya estaba filmado. El problema fue que habían pasado unos meses y ambos actores habían engordado. La película se tenía que estrenar y no había tiempo para dietas así que se solucionó con penumbras y cortinas. El esfuerzo valió la pena porque aunque no ganó ningún premio el film recaudó 360 millones de dólares.