—Sí, mil veces. Por eso digo: conmigo; opiniones no me interesan. Me da mucha lástima la gente que va por la vida señalando al otro y diciéndole lo que tiene que hacer. Y tengo muy claro que ser gordo no es un insulto y que te griten gordo o gorda por la calle me da lo mismo. Gritame gil, boboncho, boludo, no sé, gritame otra cosa, pero no me grites gorda porque yo ya sé el cuerpo que tengo. No es un insulto.