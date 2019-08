Luego, para introducir el tema, se refirió a la pantalla chica, diciendo que tiene la fortuna de que la televisión de aire le interesa solo para "hacer algún billete en algún momento y para ver algún deporte": "Después no veo televisión de aire, me da una sensación ordinaria en general. Nadie puede decir que Pol-Ka sea una berretada, al contrario, Suar cambió un estilo. Pero veo cualquier promo de una serie y digo 'no le creo'. No me gusta y me entero a través de los portales las cosas que pasan. No es esto que dice alguna gente 'no veo a Tinelli pero me entero por el programa de Moria'. No boludo, ves a Tinelli, báncatela, del programa de Moria, de Youtube de donde sea. No es mi caso".