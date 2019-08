Sin embargo, en la escuela no todo era color de rosa y sus compañeros le hacían bullying. "Me lo hacían gorda, por nerd, por fea, menos mal que no usé anteojos porque era lo único que me hubiese faltado para que se rían de mí", dijo con su humor característico y siguió: "Gracias a Dios y la contención de mi hermana y mis papás pude salir adelante airosa de esa situación e incluso fortalecida. Ellos me dieron confianza y autoestima y me hicieron creer en mi misma, que el de afuera de es de palo y que digan lo que digan, siempre te van a criticar y uno se tiene que hacer respetar y querer".