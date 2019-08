A lo largo de 13 años, tuvieron algunas crisis y finalmente decidieron poner un punto final. "Si, estamos separados y es definitivo, por suerte no hay situaciones tensas, no hay nada de eso. No me gusta que se arme algo que, por suerte, no existe", aclaró Lynch a Teleshow. "Todo está bien. Y no hay conflictos, por ahora", agregó la artista.