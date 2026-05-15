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Estados Unidos y Brasil prevén un aumento de las exportaciones de etanol ante la crisis de Ormuz

Ambos países incrementan su capacidad productiva para abastecer la creciente necesidad de energía renovable, marcando una oportunidad histórica para transformar la matriz energética global y sostener los precios agrícolas

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La demanda internacional de etanol crece ante la búsqueda de fuentes de combustible alternativas en medio de las tensiones energéticas. (REUTERS/Alexandre Meneghini)
La demanda internacional de etanol crece ante la búsqueda de fuentes de combustible alternativas en medio de las tensiones energéticas. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Estados Unidos y Brasil, los dos mayores productores de etanol, prevén un aumento de las exportaciones de este biocombustible este año debido a las medidas adoptadas por varios países consumidores para ampliar sus fuentes de combustible, a medida que se prolonga la crisis del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos está registrando un aumento del 20% en las exportaciones de etanol en lo que va de año, sumándose a los envíos récord del año pasado, mientras que Brasil podría duplicar con creces sus ventas al exterior en la nueva temporada comercial (2026/27) que comenzó en abril, según informaron esta semana a Reuters representantes de la industria de los biocombustibles.

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El nuevo mercado sería una bendición para los productores y procesadores de maíz de EEUU, así como para los cultivadores de caña y los ingenios de Brasil, ya que aumentarían la producción e impulsarían la demanda de cereales y sacarosa, lo que respaldaría los precios en esos mercados.

Planta de etanol y silos de maíz en Windsor, Colorado, vinculados al comercio de biocombustibles de EEUU. (REUTERS)
Planta de etanol y silos de maíz en Windsor, Colorado, vinculados al comercio de biocombustibles de EEUU. (REUTERS)

Sería una nueva oportunidad para un antiguo plan de ambos países destinado a crear un mercado mundial del etanol que ya fue debatido y acordado por el presidente estadounidense George W. Bush y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante una visita de Estado del primero a Brasil en 2007.

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La asociación estadounidense del sector del etanol, RFA, afirma que las exportaciones de 638 millones de galones en el primer trimestre son un 20% superiores a las del mismo periodo del año anterior.

La consultora brasileña Datagro estimó que las exportaciones de etanol alcanzarán los 2.200 millones de litros (581,1 millones de galones) en la nueva temporada, frente a los 1.000 millones de litros de la anterior.

“Hay países en todo el mundo que quieren hacerse con cualquier fuente de combustible líquido que puedan encontrar”, dijo Geoff Cooper, director ejecutivo de la RFA, añadiendo que los precios del etanol estadounidense son actualmente competitivos en comparación con la gasolina.

Donald Trump con traje azul y Lula da Silva con traje gris oscuro se dan la mano frente a un edificio blanco; banderas de EE. UU. y Brasil al fondo
Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, líderes de Estados Unidos y Brasil, países centrales en la exportación global de etanol.

Varios países, especialmente en Asia, están aumentando las proporciones de etanol en la gasolina, señaló Plinio Nastari, analista jefe de Datagro.

“Algunos de ellos cuentan con cierta producción, pero necesitarán importar parte de ese etanol”, señaló.

Incluso si pronto se alcanza un acuerdo entre Irán y EEUU para reabrir el estrecho de Ormuz, los fabricantes de energías renovables creen que el aumento de la demanda ha llegado para quedarse, debido a la seguridad energética.

Países de todo el mundo quieren reducir su dependencia de una gran fuente de energía como Oriente Medio, donde es probable que las tensiones sigan siendo elevadas incluso si se llega a un acuerdo, dijo Shameek Konar, director de energía de Ara Partners, una empresa de capital riesgo que invierte en proyectos de energía renovable en EEUU, incluidos los biocombustibles.

“Este conflicto ha situado la seguridad energética en el punto de mira de todos los dirigentes del mundo”, dijo durante una presentación en la conferencia BMO Farm to Market celebrada en Nueva York.

Brasil aumentará la producción de etanol en unos 4.000 millones de litros en la nueva temporada, hasta alcanzar la cifra récord de 41.400 millones de litros, según Datagro.

Estados Unidos añadirá 1.000 millones de galones de capacidad de producción de etanol en un plazo de 12 a 18 meses, según la RFA.

(Reuters)

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