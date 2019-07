Por último, habló de su situación económica: "Yo soy súper desinteresada. Seguimos trabajando juntos, pero de hecho me angustia un poco la situación. Como yo trabajaba con él, no tengo nada. En el sentido de que no tengo una cuenta bancaria, tengo lo que gano en la semana. Pero no creo que eso sea un conflicto entre nosotros".