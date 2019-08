Junto a Pertusi, compuso "Hacelo por mí" en 1990, uno de los cortes principales del disco El cielo puede esperar. El tema rápidamente tuvo la aceptación del público y un año más tarde fue cortina del programa Homónimo de Mario Pergolini en Canal Nueve: "Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón. No me mires a los ojos. Que me muero, yo me muero de dolor… Hacelo por mí".