Eso sucedió la semana pasada. En la gala de este jueves, Marcelo Tinelli volvió sobre el tema, justo antes de anunciar el voto secreto de Pampita para la pareja que conforma con Jorgito Moliniers. "No está embarazada al final, ¿no?", indagó el conductor. "No", confirmó La Chipi, y su mueca dejó en evidencia un lamento: "Me quedé con ganas…", confesó. "¿Una frustracion?". "Sí…". "¡¿Y por qué no le dice a Dady (Brieva, su marido): 'Busquemos algo'?!", propuso Tinelli. "Dady es el que quiere, soy yo la que pongo límites", confió Anchipi.