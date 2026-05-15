Claudia Sheinbaum se reunió con Michelle Bachelet, reiteró su apoyo para su candidatura como secretaria de la ONU

Claudia Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer a través de sus redes sociales que este 15 de mayo de 2026 recibió en Palacio Nacional a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. En el breve mensaje, la mandataria mexicana escribió:

“Recibí a Michelle Bachelet. Una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia. Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas”.

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México reitera su apoyo a la expresidenta de Chile

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se dio a conocer que esta mañana el secretario Roberto Velasco sostuvo una reunión con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, con el propósito de intercambiar puntos de vista sobre los desafíos de la agenda multilateral y el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el contexto internacional actual.

El encuentro tuvo lugar en el marco del respaldo de México a la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, impulsada conjuntamente con Brasil.

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“Como parte de la convicción de nuestro país de fortalecer un multilateralismo con liderazgo, experiencia y apego al derecho internacional, orientado siempre a la paz y al bienestar de los pueblos”, resalta el breve comunicado.