República Dominicana

Extraditan a un dominicano a Estados Unidos por tráfico de fentanilo y lavado de activos

El traslado autorizado desde la Suprema Corte dominicana evidenció la coordinación binacional al entregar al acusado a funcionarios estadounidenses, después de ser aprehendido en Baní por acusaciones de tráfico de drogas e integración de una red ilícita

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Primer plano de esposas de acero inoxidable sobre metal. Al fondo borroso, un aeropuerto con un avión y banderas de República Dominicana y Estados Unidos al amanecer.
Unas esposas de acero inoxidable yacen sobre una superficie metálica en primer plano, mientras al fondo desenfocado se aprecian las banderas dominicana y estadounidense junto a un avión en la pista de un aeropuerto internacional al amanecer, simbolizando cooperación judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extradición de Frank Maiky Baez Guerrero a Estados Unidos marca un nuevo episodio en los esfuerzos conjuntos entre autoridades dominicanas y estadounidenses contra el narcotráfico y el lavado de activos. El traslado tuvo lugar tras una orden de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que autorizó su entrega bajo custodia a representantes estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

El ciudadano dominicano, de treinta años, fue acusado formalmente en un tribunal de Massachusetts. Los cargos incluyen tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y asociación para el lavado de activos. Según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Baez Guerrero habría integrado una empresa criminal dedicada tanto a la distribución de sustancias ilícitas como a operaciones financieras ilegales.

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La extradición responde a una solicitud judicial estadounidense y a la cooperación en materia de justicia penal entre ambos países. El procedimiento se concretó tras la captura de Baez Guerrero en marzo en el municipio de Baní, al sureste de la República Dominicana. Desde entonces, permaneció bajo custodia hasta que las autoridades completaron los trámites judiciales para su entrega.

El traslado internacional del sospechoso pone de relieve la política de colaboración para perseguir a individuos vinculados con organizaciones criminales transnacionales. La DNCD afirmó que este caso ilustra el “amplio compromiso de cooperación” entre los gobiernos involucrados en la lucha contra el tráfico de drogas y delitos asociados.

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Fotografía cenital de una mesa de madera oscura con una carpeta judicial beige, un mazo de juez de madera, bolsas de evidencia con polvo y cristales, y billetes de dólar.
Una vista cenital muestra una mesa de madera oscura con un expediente judicial, un mazo de juez, bolsas de sustancias incautadas y billetes de dólar, sugiriendo una investigación criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frank Maiky Baez Guerrero fue extraditado tras ser solicitado por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el tráfico de fentanilo y otras drogas, así como por lavado de activos. La entrega se realizó en un aeropuerto de Santo Domingo, donde agentes de Estados Unidos asumieron la custodia del detenido para llevarlo ante los tribunales de Massachusetts.

Las autoridades dominicanas reiteraron que la cooperación internacional es esencial para combatir el narcotráfico y la criminalidad organizada, y mencionaron que este caso fortalece la coordinación bilateral en la búsqueda y captura de fugitivos responsables de delitos graves.

Otro dominicano fue extraditado a Puerto Rico

El pasado 8 de mayo otro dominicano fue extraditado a Puerto Rico, donde está acusado de asesinato, porte y uso ilegal de armas, entre otros cargos.

El hombre fue identificado como Miguel Isaac Miguel Jiménez, trasladado por unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), donde fue entregado a agentes federales estadounidenses, quienes lo condujeron hacia Puerto Rico para que responda ante la justicia por los hechos criminales que se le atribuyen.

El pasado 8 de mayo otro dominicano fue extraditado a Puerto Rico, donde está acusado de asesinato, porte y uso ilegal de armas, entre otros cargos. (Cortesía @NoticiasRNN).
El pasado 8 de mayo otro dominicano fue extraditado a Puerto Rico, donde está acusado de asesinato, porte y uso ilegal de armas, entre otros cargos. (Cortesía @NoticiasRNN).

De acuerdo con un comunicado de la DNCD, el dominicano era requerido por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, bajo cargos de asesinato en primer grado, porte y uso ilegal de arma de fuego, así como suministro de armas a terceros, en violación de las leyes de ese territorio, informó una nota de la agencia EFE.

Las autoridades destacaron en la nota que esta extradición “representa otro importante resultado de la sólida cooperación bilateral” entre la República Dominicana y los Estados Unidos en materia de seguridad, persecución del crimen organizado y captura de fugitivos internacionales.

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