Se sortearon los grupos del Mundial femenino Sub 20: los rivales que tendrá la selección argentina

Argentina celebró su clasificación al Mundial Femenino Sub-20 tras golear a Colombia por 3-0 - crédito Conmebol

La Copa Mundial Sub 20 Femenina de la FIFA ya tiene definidos sus grupos y sedes tras el sorteo realizado este viernes en la ciudad de Lodz, Polonia. Un total de 24 selecciones ya conocen a sus primeros rivales en la competencia internacional que se disputará desde el 5 hasta el 27 de septiembre de este año, con la final programada en la misma ciudad donde se llevó a cabo el sorteo.

El equipo argentino, dirigido por Christian Meloni, formará parte del Grupo A junto al anfitrión Polonia, México y Benín. Cabe recordar que la Argentina logró su clasificación tras finalizar en la tercera posición del Sudamericano Sub 20, una instancia que compartió con Brasil, Ecuador y Colombia, los otros países representantes de CONMEBOL. El equipo nacional accedió a la cita mundialista tras derrotar al combinado cafetero en el hexagonal final, consolidando su presencia entre las mejores del continente.

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La selección argentina femenina compartirá el Grupo A junto con Polonia, México y Benín en el Mundial Sub 20

En cuanto a la Copa del Mundo, las ciudades de Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec han sido elegidas como las cuatro sedes oficiales de la fase de grupos y las etapas eliminatorias. La estructura del torneo reúne a seis grupos de cuatro selecciones cada uno. El reglamento establece que los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzan a los octavos de final, a partir de donde se jugará bajo el sistema de eliminación directa. El certamen también contempla un partido adicional para definir el tercer puesto, mientras que el calendario de partidos y horarios será anunciado próximamente por la FIFA.

La Albiceleste compartirá grupo con dos selecciones que harán su debut en la competencia: Polonia y Benín. Esta tendencia de nuevas incorporaciones se ve replicada con Ecuador, Nueva Caledonia, Portugal y Tanzania, países que también participarán por primera vez en una Copa del Mundo Sub-20 femenina.

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La selección mexicana, que también integra el Grupo A, llega tras consagrarse subcampeona en el Campeonato Femenino Sub 20 de Concacaf 2025. Además, viene de obtener el tercer puesto en el Mundial Sub 17 del mismo año, lo que demuestra la solidez de una generación que aspira a superar los cuartos de final, instancia a la que llegó en 2010, 2012, 2016 y 2022.

La selección argentina iniciará su camino en el torneo en septiembre en Polonia (Fuente)

La Albiceleste hizo historia en el último Mundial Sub 20 de Colombia 2024 al conseguir su primera victoria en la competencia, tras imponerse 1-0 a Costa Rica. También empató 3-3 ante Países Bajos antes de caer en octavos de final frente a Alemania. Este logro marcó la primera vez que una selección argentina femenina avanzó a la segunda fase de un Mundial en cualquier categoría.

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La presencia de la Argentina en Polonia representa una oportunidad para consolidar el crecimiento del fútbol femenino en el país. El equipo buscará avanzar a las fases finales, enfrentando el reto de competir ante selecciones con experiencia mundialista y otras que, como ella, buscan escribir su propia historia.

Por otra parte, el Grupo B estará encabezado por Brasil, campeón sudamericano y único equipo que ha participado en todas las ediciones del torneo. En su grupo, enfrentará a Inglaterra, Canadá y Tanzania, otra de las selecciones debutantes.

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El conjunto de Christian Meloni competirá contra dos selecciones debutantes que son Polonia y Benín, además se medirá ante México

En el Grupo C, Francia asume el rol de favorita junto a República de Corea, Ghana y Ecuador, mientras que en el Grupo D se medirán Japón (campeona en 2018 y subcampeona en 2022 y 2024), Estados Unidos (triple campeona), Nueva Zelanda e Italia.

El Grupo E pondrá a prueba a Colombia, que enfrentará a la Corea del Norte, defensora del título, Portugal y Costa Rica. Finalmente, España encabeza el Grupo F junto a Nigeria, China y Nueva Caledonia. La selección española, campeona en 2022 tras vencer a Japón, buscará repetir el éxito en un grupo que también incluye a Nigeria, dos veces finalista, y a China, que pretende recuperar protagonismo internacional.

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Islana es la mascota del Mundial Sub 20 femenino

El sorteo en Lodz marcó el inicio de la cuenta regresiva para la máxima competencia juvenil femenina. Una de las novedades de esta edición es la presentación de Islana, la mascota oficial, inspirada en las criaturas mitológicas eslavas conocidas como rusalki. Esta figura representa el vínculo entre la tradición local y el espíritu positivo que la FIFA busca transmitir en sus torneos juveniles.

La Copa Mundial Sub 20 Femenina de Polonia 2026 se perfila como un escenario de nuevas oportunidades para equipos emergentes y una plataforma para que las potencias consoliden su legado. La expectativa crece en torno a los debuts, las rivalidades históricas y el avance del fútbol femenino, que suma cada año más protagonistas y seguidores en todo el mundo.

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Así quedaron conformados los grupos del Mundial Sub 20 femenino:

Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benín

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Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania

Grupo C: Francia, República de Corea, Ghana, Ecuador

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Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia

Grupo E: RPD de Corea, Colombia, Costa Rica, Portugal

Grupo F: España, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia