Descubren huevos fósiles de titanosaurio en Francia con una conexión directa a la Patagonia argentina

El hallazgo sorprendió a la comunidad científica por su inesperada conexión transatlántica entre Francia y Argentina (EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)

El reciente descubrimiento de huevos fósiles de titanosaurio en el sur de Francia sorprendió a la comunidad científica internacional por su inesperada conexión con la Patagonia argentina. Por primera vez, especialistas del país europeo identificaron nidos de dinosaurios con características idénticas a los hallados en el yacimiento de Auca Mahuevo, en Neuquén, uno de los más importantes del mundo para la paleontología. El hallazgo plantea nuevas preguntas sobre la migración y evolución de estas especies, separadas hoy por el océano Atlántico, y destaca un vínculo biológico que se remonta a 70 millones de años atrás.

En octubre pasado, el geólogo Alain Cabot y su equipo comenzaron a excavar en una zona arcillosa cerca de Mèze, a unos 30 kilómetros de Montpellier.

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“Empezamos a buscar en una zona arcillosa y descubrimos los primeros huevos, por decenas. Pero enterrados, debe de haber centenas”, relató Cabot a la agencia EFE. La sorpresa llegó al identificar los primeros fósiles: los huevos, de casi cinco kilos y una textura similar a la cáscara de una palta, aparecieron a escasa profundidad, en un estado de conservación notable.

Los fósiles plantean nuevas preguntas sobre la migración y evolución de los titanosaurios (EFE)

La singularidad de estos huevos reside no solo en sus dimensiones, sino también en su contexto geográfico. Los restos fueron hallados en la superficie de un terreno que, a simple vista, no prometía grandes descubrimientos.

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Cabot, geólogo de formación y propietario del Musée-Parc des Dinosaures de Mèze, explicó: “Todo se va a quedar aquí, y cualquiera podrá venir a verlos”. El museo, abierto al público y dedicado a la divulgación paleontológica, alberga ahora estos nuevos tesoros, sumando valor científico y educativo a la región.

Una conexión transatlántica: similitudes con los huevos patagónicos

Lo que hace único este descubrimiento no es solo el tamaño o la cantidad de huevos, sino su similitud con los fósiles de titanosaurio hallados en la Patagonia argentina.

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Mediante estudios microscópicos, Cabot comprobó que los huevos franceses presentan patrones idénticos a los de Auca Mahuevo, el sitio donde en 1997 un equipo liderado por Rodolfo Coria y Luis Chiappe encontró miles de huevos, muchos de ellos con embriones y restos de piel fosilizada. “Estos huevos son comparables con los encontrados en Argentina, específicamente los procedentes del yacimiento de Auca Mahuevo”, explicó Cabot.

En el caso francés, los huevos no contienen embriones, posiblemente porque la composición química del suelo disolvió los tejidos blandos con el paso del tiempo. Aun así, la coincidencia morfológica es suficiente para sugerir que ambos grupos de fósiles pertenecen a la misma estirpe de titanosaurios, una familia de saurópodos reconocida por su enorme tamaño y por ser los animales terrestres más grandes que hayan existido.

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El descubrimiento sugiere un vínculo biológico de 70 millones de años entre Sudamérica y Europa (EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)

La explicación de esta conexión tiene raíces profundas en la historia geológica. Durante el Cretácico, la configuración de los continentes permitía intercambios biológicos entre zonas que hoy están separadas por miles de kilómetros. “En el Cretácico la configuración de los continentes aún permitía ciertos intercambios biológicos”, sostuvo Cabot. Este fenómeno ayuda a entender por qué especies emparentadas dejaron huellas fósiles tanto en Europa como en Sudamérica, reforzando la hipótesis de vínculos evolutivos a escala global.

La teoría sugiere que la deriva continental y la cercanía de las masas de tierra en ese periodo facilitaron el tránsito de especies, permitiendo que los titanosaurios o sus antecesores colonizaran vastos territorios. Así, los huevos hallados en Francia y Argentina serían vestigios de esa época de conexiones biológicas, antes de la apertura definitiva del Atlántico.

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Los huevos, de casi cinco kilos y textura similar a la cáscara de una palta, estaban en notable estado de conservación

Un museo en expansión y el desafío de la investigación

La región de Mèze cuenta con una larga tradición de hallazgos paleontológicos. Hace 30 años, el propio Cabot realizó un descubrimiento similar que motivó la creación del Musée-Parc des Dinosaures, un predio de 50 hectáreas dedicado a la difusión y preservación del patrimonio fósil. Este parque, que exhibe gigantescas reproducciones de dinosaurios, es también un espacio de investigación, donde se resguardan y estudian hallazgos como el reciente.

Aunque el museo recibe visitantes y cumple un rol educativo, Cabot subrayó la necesidad de involucrar a la comunidad científica internacional. “Es importante que se conozca en Argentina para poder hacer avanzar el conocimiento sobre los dinosaurios”, destacó. Sin embargo, el principal centro de investigación francés, el CNRS, aún no participa de los estudios sobre los nuevos fósiles, un dato que refleja los desafíos de articular esfuerzos científicos entre instituciones.

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La coincidencia morfológica refuerza la hipótesis de una misma estirpe de titanosaurios en ambos continentes

Valor científico y nuevas preguntas para la paleontología

La noticia resalta el valor científico y patrimonial de los huevos fósiles, y abre nuevas líneas de investigación sobre la historia evolutiva de los titanosaurios. El caso de Mèze suma un capítulo novedoso a la comprensión de la vida prehistórica y refuerza el lazo entre Francia y Argentina a través de los vestigios de un pasado compartido.

Más allá de la espectacularidad del hallazgo, la prioridad para los expertos es avanzar en el análisis comparativo con los fósiles argentinos. La esperanza es que futuras investigaciones puedan aportar información sobre el desarrollo embrionario, la estructura social de los titanosaurios y los patrones de migración de estos animales colosales.

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El hallazgo de huevos fósiles de titanosaurio en Francia, idénticos a los de la Patagonia, invita a repensar los mapas prehistóricos y a valorar los lazos biológicos que unieron continentes hoy distantes. La arcilla de Mèze guardaba una historia de millones de años, y ahora, bajo la mirada de la ciencia, comienza a revelarse.