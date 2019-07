La modelo se refirió al primer llamado al 911 que hizo por la violencia que sufrió de su marido. Fue en diciembre pasado, cuando su bebé tenía tan solo días de vida: "Pedí que me ayudaran a sacármelo de encima porque estaba sola con el bebé, y él lo único que hacía era gritar. Se le cruzó por la cabeza que no podía estar en la pieza hablando por teléfono con el bebé, después de cinco horas que lo estuve calmando, dándole la mamadera, todo solita. Se durmió cinco minutos y le dije 'dejalo que todavía no me saqué la leche'. Yo lo estaba amamantando. 'No lo despiertes', le dije. 'Ah, en esta casa no se puede hacer esto, entonces me voy a comer con el bebé', me respondió. 'Pero, Javi, nos tenemos que ir a comer pero en un rato. Todavía no se despertó y no me saqué la leche', le dije".