En junio de 2018, y durante una entrevista con Luis Novaresio, Valeria sorprendió con sus revelaciones. "Me sentí muy mal, la pasé muy mal (…). Profesionalmente sentía que había algo del trato que no la estaba pasando bien. (La de Darín) era una manera en la que no se trata a una compañera de trabajo", dijo la actriz, y resaltó que su su ex compañero la "humilló tremendamente" cuando empezaron a circular los rumores de que su renuncia se debió a un supuesto amorío, jamás acontecido.