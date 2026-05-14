Mariana Rodríguez llama “oaxaqueño” a Alejandro Murat e Ivette Morán le responde: así inició el enfrentamiento en redes

La presidenta del DIF Capullos de Nuevo León defendió a su hermano de acusaciones lanzadas por Morena y Alejandro Murat.(Facebook Mariana Rodríguez / Ivette Morán / Alejadro Murat/

La presidenta del DIF Capullos de Nuevo León, Mariana Rodríguez, provocó revuelo en redes sociales al salir en defensa de su hermano Jorge Rodríguez Cantú con un video en el que presuntamente utilizó la palabra “oaxaqueño” como adjetivo peyorativo para referirse al senador morenista Alejandro Murat Hinojosa. La respuesta no tardó: Ivette Morán de Murat, esposa del legislador, grabó su propio video y le respondió.

El origen del conflicto fue en una rueda de prensa convocada por el grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Nuevo León junto con Murat, en la que tanto el senador como Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena, acusaron a Jorge Rodríguez de presuntamente ser médico cirujano, vivir en Guadalajara, tener participación en empresas hospitalarias y ser proveedor del gobierno estatal de Movimiento Ciudadano.

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Mariana Rodríguez rechaza cada acusación contra su hermano

Mariana Rodríguez explotó contra Alejandro Murat luego de que él y Morena acusaran a su hermano Jorge de ser proveedor del gobierno de Samuel García. (@marianardzcantu)

Rodríguez negó las cuatro acusaciones punto por punto y cuestionó si quienes las lanzaron verificaron la información antes de hacerla pública. “¿Han verificado lo que están acusando? De verdad, Morena, ¿han verificado lo que están acusando? ¿La nota que sacaron la leyeron?”, dijo en el primer video.

En el mismo mensaje, la esposa del gobernador Samuel García descartó que su hermano sea médico cirujano, que resida en Guadalajara, que tenga participación en empresas del sector salud o que provea al gobierno neolonés. “Ni médico cirujano, ni vive en Guadalajara, ni socio hospitalario, ni proveedor de gobierno. Así que pónganse a trabajar por la gente de Nuevo León”, señaló.

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El segundo video y el uso de “oaxaqueño” como ofensa

Mariana Rodríguez aclara en un segundo video que no habría llamado al morenista de forma despectiva. (@marianardzcantu)

En una segunda grabación, Rodríguez intentó matizar el uso del gentilicio, aunque sin retractarse del tono con el que lo empleó. “Decir oaxaqueños no es despectivo. Yo los quiero mucho. De hecho, les mando un abrazo a toda la gente de Oaxaca, menos al exgobernador priista, corrupto, ahora morenista, de Alejandro Murat”, afirmó.

Ivette Morán le contesta: “el miedo no anda en burro”

Ivette Morán grabó su respuesta en video y la dirigió directamente a Rodríguez. Sin alzar la voz, la esposa del senador Murat cuestionó el fondo de la reacción. “Cuando el río suena es porque agua lleva. A lo mejor por esta razón tuviste que salir a defender a tu hermano”, le dijo.

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Ivette Morán, esposa de Murat también tomó sus redes sociales y le respondió a Mariana Rodríguez. (@ivettemoran)

Morán también rechazó el argumento de que el gentilicio se usó sin intención ofensiva. “Sí, Mariana, sí, sí lo hiciste de manera despectiva. Y sí te quiero aclarar que los oaxaqueños y las oaxaqueñas formamos parte de este gran, gran país”, respondió.

La esposa del senador cerró con una frase que ya circula en redes: “El miedo no anda en burro”, dicho que atribuyó a su abuela y que lanzó como conclusión del intercambio.

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