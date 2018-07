—Empecé a darme cuenta de que algunas personas que me defendían, no se sabe muy bien de qué pero me defendían, terminaron siendo atacadas por cosas que no tenían nada que ver con el tema en sí. Y ahí me di cuenta de que esa es la forma más perversa de que una cosa se extienda, se expanda y termine saliendo del eje, del curso, y se convierta en otra cosa. Me duele mucho cuando la gente es atacada injustamente; por supuesto, cuando yo soy atacado injustamente también. Pero con los demás también me pasa, sobre todo con la gente que quiero, con mis amigos, con los que ponen el cuerpo, con los que a pesar de la sensación térmica circundante dicen: "No, esperá, paremos un poco, yo lo conozco, yo sé quién es". Entonces me empezó a preocupar un poco el hecho de que los atacaran.