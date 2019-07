"Sabía que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra, siempre lo contaba. Me dijo que ahí conoció a Raúl Taibo y que tuvieron una relación. Me contó que se encontraron a tomar un café, él sabía de eso (el embarazo). En ese café estaban organizando irse a Tucumán. Esa fue la última vez que se vieron. Llegó un patrullero al café, él le dijo que se fuera al baño y que cuando terminara el ruido, saliera. Cuando salió no lo vio más. Después lo buscó durante un año, pero no lo encontró", le dijo aquel día Zucco a Jorge Rial.