“Hoy te voy a contar quién es tu padre. Es Raúl Taibo”, le habría dicho Lucía Paulina, su madre, a Claudia Zucco, según relató ella en el piso de Intrusos, hace aproximadamente un mes. Luego de contar la historia que le había transmitido su madre y de buscar al actor sin resultados, la mujer oriunda de Misiones pudo hacerse visible gracias a la televisión. De inmediato, el actor se contactó con ella y se puso a su disposición para hacerse los estudios de ADN correspondientes que pudieran probar el lazo filiatorio.

En las últimas horas se conocieron los resultados: “Excluyen la existencia de un vínculo biológico de paternidad de Tignanelli, Raúl Jorge (Taibo), respecto de Zucco, Claudia Elizabeth“. Confrontados publicó el análisis firmado por el doctor Daniel Corach, director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la UBA.

Claudia, que acaba de enterarse que el actor no es su padre, como aseguró creer a partir de la charla que tuvo con su mamá, habló con Teleshow y dijo que luego de los resultados “cerró la historia”.

“Yo estoy muy bien”, agregó al ser consultada sobre cómo recibió el análisis negativo. Es que por más que aún no sabe quién es su padre realmente, el haber podido sacar de la lista el nombre de Taibo, la habrá ayudado a ir despejando dudas.

El miércoles luego de que se hiciera pública la noticia, fue ella misma quien se encargó de compartirla en su cuenta de Facebook:”Hola mi gente hermosa, que me acompañaron en esta historia. No soy la hija de Raúl Taibo, besos para todos y mil gracias”.

Con una parte de la historia cerrada, como ella misma dijo, Zucco ahora prefiere alejarse de los medios y no seguir hablando al respecto. Es que como había contado la primera vez que apareció en televisión, ella recurrió a los canales como última instancia para localizar a Taibo.

“Cuando llegué a Capital me dieron una dirección en Belgrano, fui a verlo y no era. También fui al teatro”, contó hasta que se contactó con Marcela Tauro: “No era esta la forma -reconoció-, pero ayer para mí fue un día triste porque iba a volver a Misiones sin verlo, y una amiga me dijo que me contactara con ella (con la periodista) a través de Instagram”.

“A los 30 años me enteré que era hija de Rául Taibo“, había contado en América Zucco, de 47. “Mi mamá se va a Misiones, se casa y un señor que me reconoce como hija. A los 10 años me entero que no soy hija de él; mamá me explicó que eso era así. Le preguntaba quién era mi padre y no me lo decía, tuvimos muchas discusiones y diferencias por eso“, siguió.

Recién hace poco menos de dos décadas su madre le dijo que el actor sería su padre y le contó cómo fue su historia: “Sabía que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra, siempre lo contaba. Me dijo que ahí conoció a Raúl Taibo y que tuvieron una relación. Me contó que se encontraron a tomar un café, sabía él de eso (el embarazo). En ese café estaban organizando irse a Tucumán. Esa fue la última vez que se vieron. Llegó un patrullero al café, él le dijo que se fuera al baño y que cuando terminara el ruido saliera. Cuando salió no lo vio más”.

Claudia en Intrusos (América)

Al ver el programa de Jorge Rial, el actor dijo que se ponía a disposición para hacerse los exámenes para probar un posible lazo. Sin embargo, admitió que la historia que contaba Claudia le parecía “rara“: “Vi el programa muy conmocionado por esta señora, por su estado, por lo que pasó. Me puse en el lugar de ella… Tantos años creyendo algo así… Entonces acepté que le dieran mi número de teléfono”.

Si bien el trato entre ellos cuando se conocieron para sacarse las muestras para los estudios fue amistoso, los resultados arrojaron que no existe vínculo genético entre ellos.

