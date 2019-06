El encuentro, en el que se quedaron hablando y hasta se sacaron una foto, fue cordial. Allí el actor le pidió que siguieran el tema entre ellos, sin exponerlo en los medios. Pero luego ella volvió a salir al aire en Intrusos y su actitud no le gustó en absoluto a Taibo: "No había cámaras ni prensa, ella estaba con una prima y yo con un amigo. Pero después me llaman y me dicen 'están apareciendo estas fotos en ese programa'. Me comunico con ella y le pregunto cómo puede ser, y me dice que no tiene idea quién mandó las fotos. Después me enteré quién las mandó… Y me llaman otra vez para decirme que ella estaba hablando en el programa cuando habíamos dicho que lo público lo íbamos a dejar de lado. Entonces me empecé a preocupar".