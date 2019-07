Cuando no estaba en la escuela, Mónica tenía varias actividades extracurriculares: danza (tomaba clases de ballet), patín artístico y atletismo. Tal vez sea por eso que "no tenía muchos hobbies" pero a la hora de jugar, además de estar con su hermano, le gustaban las muñecas: "Las cambiaba, era madre de chiquita, tenía unos bebotes gigantes y me gustaba pasearlos". También jugaba a la oficina y recuerda que tenía "un montón de facturas, libretas, máquina de escribir, estaba ocupada en esas cosas".