Primero fue al colegio Jorge Newbery, en la avenida Estrada en "la Feliz": "Me iba bien. Normal, no me destacaba, pasaba desapercibida. Era tímida, muy. Era una nena con amigas y amigos, pero no de las quilomberas, nunca quise que la escuela me robe tiempo de vacaciones estudiando así que me puse siempre las pilas".